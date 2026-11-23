Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 23/11/2026 às 15h38

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, disse, neste sábado (21), sem nenhuma evidência, que "situações" colocaram em dúvida o processo eleitoral brasileiro deste ano.

A fala foi feita após ele ser questionado por apresentadores de um programa de televisão da emissora argentina Eltrece o motivo de o presidente Javier Milei não ter cumprimentado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua reeleição.

"Veja bem, basicamente porque houve situações, dentro do processo eleitoral que, de certa forma, colocaram em dúvida todo o cenário", disse. Apesar disso, ponderou que não é uma questão de a Argentina reconhecer ou não a vitória do presidente Lula.

"Quem reconhece o resultado da eleição é o próprio Tribunal Eleitoral brasileiro. Portanto, o fato de nós dizermos "sim" ou "não" não altera o resultado de forma alguma", acrescentou.

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, durante reunião da OEA (Organização dos Estados Americanos), na Cidade do Panamá Enea Lebrun - 23.jun.2026 Reuters Pablo Quirino, ministro, fala em reunião formal. Quirno também criticou a medida do governo brasileiro de convocar o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, e seu homólogo argentino em Brasília, Daniel Raimondi.

Semanas depois, diante da escalada de ofensas de Milei, o Itamaraty decidiu manter Bitelli no Brasil e dispensar Raimondi –um inédito rebaixamento das relações entre os dois países.

O chanceler argentino disse ser "bem-vindo" que o governo brasiliero reverta essa decisão e que mantenha suas relações, apesar de ter afirmado que o comércio entre os dois países não tenha sido afetado com a medida.

Quirno ainda citou o fato do governo Lula ter devolvido à Argentina, em janeiro, a responsabilidade pela representação diplomática do país na Venezuela. Segundo ele, a medida deixou o país sem representação, "colocando a vida de nossos cidadãos em risco".

"Nós não decidimos, naquele momento, retirar o embaixador, algo que, na nossa perspectiva, seria muito mais grave para a relação diplomática do que a disputa eleitoral", afirmou.

A custódia da embaixada e das atividades consulares argentinas em Caracas estava sob os cuidados do Itamaraty desde agosto de 2024, em meio a uma crise entre o regime de Nicolás Maduro e o governo Javier Milei.

Notícias Políticas

A mudança de posição do Brasil ocorreu diante de atritos entre Lula e Milei em relação à operação americana que tirou Maduro do poder. O presidente argentino fez uma série de provocações ao líder brasileiro, com críticas à sua antiga relação com o regime chavista.

O porta-voz de Milei, Adrian Ravier, afirmou a jornalistas, no mês passado, que não haverá nenhum tipo de comunicado do governo argentino em relação à vitória de Lula sobre Flávio Bolsonaro (PL), aliado do ultraliberal.

"Tomou-se nota do resultado eleitoral no Brasil", afirmou o funcionário na entrevista coletiva semanal na Casa Rosada ao responder por que ainda não houve manifestação sobre as eleições. "Em 2023, quando Javier Milei foi eleito presidente, não houve qualquer gesto do presidente Lula para cumprimentá-lo pessoalmente, nem nada do tipo."

Após a derrota, Flávio contou com auxílio do governo Milei para fugir do Brasil para os Estados Unidos, deixando o país pela fronteira com a Argentina.