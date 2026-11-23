Por Assessoria

Publicada em 23/11/2026 às 15h49

A deputada federal Sílvia Cristina (PP) voltou à tribuna da Câmara dos Deputados para cobrar a formação da comissão especial responsável por analisar a PEC 47, que trata de direitos dos servidores dos ex-territórios. A parlamentar pediu ao presidente da Casa, Hugo Motta, providências para dar andamento à proposta e permitir que a matéria chegue à votação em plenário.

Durante o pronunciamento, Sílvia lembrou que o avanço da PEC foi um compromisso assumido com as bancadas de Rondônia, Roraima e Amapá. Segundo a deputada, os trabalhadores que contribuíram para o desenvolvimento desses estados aguardam há anos uma resposta e enfrentam uma situação que ela classificou como um “verdadeiro martírio”.

A parlamentar destacou que a proposta foi aprovada por unanimidade no Senado e encaminhada à Câmara em setembro de 2023. Conforme relatou, mesmo após a aprovação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça, a comissão especial ainda não havia sido formada, mantendo a pauta à espera de uma nova etapa de análise.

“O que nós precisamos é que essa comissão seja formada para que, de fato, essa pauta, que é tão importante, venha para esse plenário e, como aconteceu no Senado, seja aprovada”, afirmou.

Sílvia também defendeu o fortalecimento da atuação conjunta das três bancadas para cobrar o andamento da proposta. Para a deputada, a PEC representa uma questão de justiça com quem dedicou sua vida à construção e ao desenvolvimento dos antigos territórios.

“PEC 47 não é favor, é reconhecimento”, reforçou a parlamentar. “Vou continuar cobrando, defendendo e trabalhando para que esse reconhecimento finalmente aconteça.”