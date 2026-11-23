Por Amanda Ferreira sob supervisão de Ananda Carvalho

Publicada em 23/11/2026 às 15h49

Após três dias de competição, em São Paulo (SP), estudantes-atletas de Rondônia conquistaram 49 medalhas, sendo 21 de ouro, 13 de prata e 15 de bronze nas Paralimpíadas Escolares 2026. Os atleftas participaram com o apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As disputas do atletismo encerraram na sexta-feira (20),

Ana Luiza Amorim conquistou três medalhas de ouro nas provas de lançamento de disco, arremesso de peso e lançamento de dardo

As conquistas contemplam representantes de diferentes municípios, entre eles: Buritis, Vilhena, Ariquemes, Guajará-Mirim, Porto Velho, Cabixi, Calama, Cujubim, São Francisco do Guaporé, Jaci-Paraná e Cacoal. Os resultados incluem medalhas em provas de arremesso de peso, lançamento de disco, lançamento de dardo, lançamento de pelota, salto em distância e corridas de 60, 100, 200, 400 e 1.500 metros.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância do esporte paralímpico para ampliar oportunidades e incentivar a inclusão dos estudantes. “As conquistas dos estudantes evidenciam que o investimento no esporte escolar abre caminhos, revela talentos e promove a inclusão. Temos orgulho de ver Rondônia representada por jovens que, com dedicação e determinação, mostram seu potencial em uma competição nacional.”

O titular da Seduc, Alisson Maia ressaltou o papel do esporte na formação dos estudantes e no desenvolvimento de habilidades. “O esporte contribui para o desenvolvimento dos estudantes, fortalece a autonomia e amplia as oportunidades de participação. Os resultados conquistados em São Paulo refletem a dedicação dos nossos atletas e a importância de garantir condições para que todos possam desenvolver seus talentos.”

DESTAQUES

Entre os destaques está a estudante-atleta Ana Luiza Ribeiro Amorim, de 14 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria de Abreu Bianco, em Buritis, que conquistou três medalhas de ouro nas provas de lançamento de disco, arremesso de peso e lançamento de dardo, estabelecendo recordes escolares nas três modalidades. A estudante comemorou os resultados e destacou o apoio recebido durante a preparação. “Estou muito feliz com essa conquista e por representar Rondônia em uma competição tão importante. Conquistar o ouro e, ainda estabelecer um recorde é uma alegria muito grande. Agradeço às minhas professoras, à minha família e a todos que me apoiaram e acreditaram em mim.”

João Caleb conquistou a medalha de prata no arremesso de peso

Também se destacaram os estudantes-atletas Letícia Vitória Ferreira e Maria Cecília Gomes Ramos, ambas de 12 anos e alunas do Instituto Estadual de Educação Paulo Saldanha, de Guajará-Mirim. Letícia conquistou ouro no arremesso de peso e no lançamento de pelota, enquanto Maria Cecília garantiu prata no arremesso de peso e bronze nos 60 metros. Ao comemorar os resultados, Letícia destacou a dedicação durante a preparação. “Estou muito feliz e alegre por conquistar mais duas medalhas de ouro. No arremesso de peso, alcancei a marca de 4,77 metros e, no lançamento de pelota, 18,65 metros. Me esforcei bastante para conseguir esses resultados e fico muito orgulhosa por levar essa conquista para meus pais e minha família. Com essas duas medalhas.”

Maria Cecília também comemorou a conquista e reconheceu o apoio familiar durante sua trajetória esportiva. “Fiquei muito feliz com essa conquista e muito orgulhosa da minha família. Quero agradecer especialmente à minha mãe, que me ajuda em tudo, organiza minhas coisas e me apoia para participar das competições. Essa medalha também é dela. Já tenho sete medalhas.”

A delegação também teve resultados expressivos com João Caleb, de 11 anos, estudante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Vilma Vieira, de Vilhena, conquistou a medalha de prata no arremesso de peso. Vitória Gomes, de 15 anos, estudante da Escola Anísio Teixeira, de Ariquemes, que conquistou ouro no salto em distância e nas provas de 60 e 200 metros. Ana Vitória, de 11 anos, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental Teotônio Brandão Vilela, na zona rural de Cujubim, também conquistou três ouros, no lançamento de pelota e nas provas de 60 e 200 metros.

Pablo Gustavo, de 12 anos, conquistou com ouro no arremesso de peso e bronze no lançamento de pelota e nos 200 metros

Entre os demais medalhistas estão Pablo Gustavo, de 12 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marizete Mendes, de Vilhena, com ouro no arremesso de peso e bronze no lançamento de pelota e nos 200 metros; Carlos Vitório, de 13 anos, da Escola Maria de Abreu Bianco, de Buritis, com prata no arremesso de peso e bronze no lançamento de pelota; e Emanuela Vitória, de 14 anos, da Escola Militar Ulisses Guimarães, de Porto Velho, com ouro nos 200 metros e prata no arremesso de peso e no salto em distância.

Também conquistaram medalhas Karine Rocha, de 18 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria de Abreu Bianco, de Buritis, com bronze nos 100 metros; Arthur Constâncio, de 15 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Campos Sales, de São Francisco do Guaporé, com bronze no lançamento de dardo; e Jaciara da Silva, de 19 anos, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, de Jaci-Paraná, com prata no lançamento de disco e de dardo e bronze no arremesso de peso.

Camila Almeida, de 17 anos, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José de Anchieta, de Cabixi, conquistou ouro no arremesso de peso e no lançamento de dardo e bronze no lançamento de disco. Raimunda Borges, de 17 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e |Médio General Osório, de Calama, garantiu ouro no lançamento de disco. Sara Gomes, de 17 anos, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, Unidade I, em Porto Velho, conquistou ouro no lançamento de disco e prata no arremesso de peso.

Luís Henrique, de 12 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marcilene Carvalho Ricardo, de São Francisco do Guaporé, conquistou prata no lançamento de pelota. Camilo Luís, de 18 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Campos Sales, garantiu ouro no lançamento de disco e prata no arremesso de peso e no lançamento de dardo. Vitória Mendes, de 15 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Machado de Assis, de Vilhena, conquistou bronze no arremesso de peso e no lançamento de disco.

Jorge Luís, de 17 anos, da Escola General Osório, de Calama, obteve prata nas provas de 100 e 200 metros e bronze nos 400 metros. Evelyn Vitória, de 15 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Anísio Teixeira, de Ariquemes, conquistou bronze nos 400 metros. Matheus Eduardo, de 16 anos, de Vilhena, garantiu prata no lançamento de disco e bronze no arremesso de peso. Thainá, de 17 anos, estudante do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic), conquistou ouro no arremesso de peso. Maria Alice, de 17 anos, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, de Montenegro, conquistou bronze nos 200 metros. Já Mário Sérgio, de 14 anos, da Escola Maria de Abreu Bianco, de Buritis, garantiu bronze no lançamento de disco. Danilo Silva também conquistou ouro nos 1.500 metros.

Organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), as Paralimpíadas Escolares 2026 são realizadas em dois blocos: a primeira ocorreu de 18 a 20 de novembro, e a segunda será nos dias 25 a 27 de novembro. A competição reúne 2.246 atletas, com idades entre 10 e 18 anos, de todos os estados brasileiros. As disputas ocorrem no Centro de Treinamento Paralímpico e no Estádio Olímpico do Ibirapuera, em São Paulo.

Fotos: Bruna Letícia