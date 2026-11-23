Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/11/2026 às 16h14

PORTO VELHO, RO - A Santo Antônio Energia S.A. conseguiu reduzir uma indenização fixada em R$ 1.235.859,02 pela desapropriação de uma propriedade rural destinada à implantação de uma hidrelétrica em Rondônia. O ministro Paulo Sérgio Domingues (foto), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), excluiu o pagamento separado pela cobertura vegetal, avaliada em R$ 175.361,48, e afastou a cumulação de juros moratórios e compensatórios. Cabe recurso.

A decisão não elimina a obrigação de indenizar pela desapropriação. O saldo devido depende da aplicação dos critérios de correção monetária e juros, além do abatimento dos valores depositados no processo. As contestações da empresa sobre a avaliação da terra e o percentual dos honorários advocatícios não foram acolhidas.

O recurso foi apresentado contra julgamento do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), que havia mantido o valor da indenização estabelecido na primeira instância, com alterações nos critérios dos juros ao longo da tramitação. A Santo Antônio Energia questionou o pagamento pela vegetação em separado do terreno, a metodologia da perícia, os honorários e a incidência dos juros.

A exclusão da parcela referente à cobertura vegetal decorreu da divergência entre a fundamentação do tribunal estadual e o entendimento do STJ. O TJRO havia reconhecido o direito ao pagamento porque a retirada da vegetação seria necessária em razão do alagamento decorrente da instalação da hidrelétrica.

Para o tribunal estadual, mesmo que os proprietários não explorassem economicamente os recursos vegetais no momento da desapropriação, poderiam desenvolver essa atividade posteriormente, respeitada a legislação florestal. Essa possibilidade foi considerada suficiente para justificar a indenização.

Paulo Sérgio Domingues adotou conclusão diferente. Segundo o relator, a jurisprudência do STJ considera excepcional a indenização pela cobertura vegetal em separado da terra e exige comprovação da exploração econômica lícita desses recursos. Com esse fundamento, afastou o pagamento da parcela apurada pela perícia.

A empresa também obteve alteração no tratamento dos juros. O TJRO havia admitido a incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, considerando suas finalidades distintas. Enquanto os compensatórios se destinam a compensar a perda antecipada da posse, os moratórios estão relacionados ao atraso no pagamento.

O ministro apontou, porém, que, no regime jurídico considerado na decisão, essas modalidades incidem em períodos distintos, impedindo sua cumulação. Em etapa anterior, após determinação do próprio STJ para reexaminar a questão, o tribunal estadual já havia ajustado os juros compensatórios para 6% ao ano.

Quanto à avaliação da terra, a Santo Antônio Energia alegou erros nos critérios empregados pela perícia e fundamentação insuficiente para o valor adotado. O relator observou que o TJRO havia acolhido o laudo técnico, a metodologia de comparação entre imóveis e os parâmetros de mercado utilizados pelo perito.

Modificar essa conclusão exigiria reexaminar os fatos e as provas do processo. Por isso, o ministro aplicou a Súmula 7 do STJ, que impede esse tipo de revisão em recurso especial, preservando a avaliação aceita pelo tribunal estadual.

O percentual de 5% dos honorários advocatícios também foi mantido. A empresa sustentava que o patamar era excessivo diante da simplicidade da causa, mas o relator considerou que ele estava dentro dos limites legais e que sua alteração igualmente dependeria de nova análise das provas.

A decisão foi proferida no Recurso Especial 2.294.259/RO, vinculado ao processo 0007812-24.2011.8.22.0001. O resultado modifica parcialmente o julgamento do TJRO, com a exclusão da indenização específica pela vegetação e a aplicação da restrição à cumulação dos juros.