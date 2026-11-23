Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 23/11/2026 às 16h22

Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 2º ano do Ensino Médio que participaram das provas do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (Saero) 2026 têm até 11 de dezembro para responder ao Questionário Contextual Socioeconômico. A iniciativa possibilita conhecer a realidade dos alunos e reunir informações que contribuam para o planejamento de melhorias na educação pública estadual.

O questionário é destinado à compreensão dos aspectos relacionados ao ambiente escolar, à convivência familiar, ao cotidiano, às oportunidades e aos desafios enfrentados pelos estudantes. Diferentemente das avaliações de Língua Portuguesa e Matemática, não possui caráter de prova, não exige preparação e não atribui notas. As respostas devem refletir a realidade de cada participante e serão mantidas em sigilo, com utilização dos dados de forma agrupada.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância de iniciativas que permitam conhecer as necessidades dos estudantes e utilizar essas informações no desenvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade do ensino.

O titular da Seduc, Alisson Maia ressalta a importância da participação dos alunos no processo de avaliação, considerando que as informações fornecidas ajudam a compreender diferentes realidades escolares e subsidiam o planejamento de ações educacionais.

Para o coordenador estadual do Saero, Kary Falcão, a participação dos estudantes no questionário contextual é fundamental para ampliar a compreensão sobre as condições em que ocorre o processo de aprendizagem. As informações permitem identificar diferentes realidades e desafios vivenciados pelos alunos, contribuindo para que as ações educacionais sejam planejadas com base nas necessidades da comunidade escolar.

Para participar, os estudantes devem acessar a plataforma Avaliação e Monitoramento de Rondônia, solicitar ao diretor ou à direção da escola o login e a senha individuais e selecionar a opção “Questionário Contextual”. Após preencher as informações é necessário conferir as respostas e finalizar o envio. As informações coletadas contribuem para uma análise mais abrangente da realidade educacional de Rondônia.