Por Jhon Silva

Publicada em 23/11/2026 às 16h24

Imagine reunir os filhos, os pais ou os avós para um passeio que vai além das fotografias e do lazer. Um lugar onde os mais velhos podem recordar histórias e as crianças descobrir como era Porto Velho antigamente. Esse encontro entre gerações é uma das experiências que a Capela de Santo Antônio e o Memorial Rondon oferecem aos visitantes.

Localizados na região de Santo Antônio, às margens do Rio Madeira, os dois pontos turísticos permitem conhecer parte da formação da capital, apreciar construções históricas e aproveitar momentos de tranquilidade em família ou entre amigos. Com entrada gratuita, os espaços também representam uma alternativa de lazer e conhecimento para quem deseja explorar a história da cidade.

UMA IGREJINHA CENTENÁRIA

Com sua fachada branca e detalhes azuis, a Capela de Santo Antônio de Pádua guarda mais de um século de história. Sua construção começou em 1910, e a inauguração oficial ocorreu em setembro de 1914, quando a região ainda pertencia ao antigo município de Santo Antônio do Rio Madeira.

Memorial Rondon preserva a história do marechal e valoriza a memória de Porto Velho

O pequeno templo resistiu às transformações da cidade e se tornou um símbolo de fé, tradição e memória. No entorno, o visitante também encontra elementos históricos ligados à antiga ferrovia, além de uma paisagem que revela a relação da capital com o Rio Madeira.

A visita oferece a oportunidade de conhecer um patrimônio que atravessou gerações e preserva parte da história da região. Para quem mora na cidade, é também uma maneira de descobrir ou revisitar um dos espaços que ajudam a contar as origens do município.

UM ENCONTRO COM O PASSADO

A poucos passos da capela, o Memorial Rondon convida o público a conhecer a trajetória do marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, personagem importante na história de Rondônia e na implantação das linhas telegráficas na região.

O espaço reúne fotografias, documentos, objetos históricos, maquetes e uma réplica de estação telegráfica. Para as crianças, a visita pode ser uma oportunidade de descobrir como as pessoas se comunicavam antes dos celulares e da internet. Para os adultos, é um convite a conhecer ou revisitar histórias da região.

Aleks Palitot destaca a importância do turismo histórico para preservar as origens e a memória de Porto Velho

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de incentivar a visitação aos espaços históricos e aproximar as novas gerações do patrimônio cultural da capital.

“Porto Velho tem uma história muito rica, que merece ser conhecida pelas novas gerações. Queremos incentivar as famílias a visitarem esses lugares, conhecerem nossas raízes e valorizarem o patrimônio que faz parte da identidade da nossa cidade”.

A valorização desses espaços também contribui para fortalecer o turismo local e despertar o interesse da população pela preservação das histórias e construções que fazem parte da identidade do município.

O secretário executivo de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Aleks Palitot, ressaltou a importância de aproximar a população desse patrimônio.

“Visitar Santo Antônio é conhecer um pouco das nossas origens. A capela e o Memorial Rondon preservam histórias que ajudam a compreender a formação de Porto Velho. É um passeio que une conhecimento, cultura e convivência familiar”.

Visitação gratuita à Capela de Santo Antônio e ao Memorial Rondon oferece passeio histórico e cultural em Porto Velho

TURISMO PARA TODAS AS IDADES

Além do valor histórico, a região oferece um cenário agradável para fotografias e momentos de contemplação. O passeio pode despertar a curiosidade dos estudantes, proporcionar boas conversas entre familiares e incentivar os próprios moradores a conhecerem melhor a cidade.

Entre as construções históricas e a paisagem às margens do Rio Madeira, a visita permite reunir lazer e conhecimento em um mesmo roteiro. Uma oportunidade para compartilhar experiências, descobrir curiosidades sobre o passado e valorizar o patrimônio cultural da capital.

ONDE VISITAR

A Capela de Santo Antônio e o Memorial Rondon ficam na Estrada de Santo Antônio, na região histórica de Santo Antônio, em Porto Velho.

A visitação é gratuita, sendo uma alternativa de passeio cultural para famílias, estudantes e grupos de amigos que desejam conhecer mais sobre a história da região.