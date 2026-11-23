Por André Oliveira

Publicada em 23/11/2026 às 16h32

Quatro atletas do programa Construindo Campeões conquistaram medalhas no 24º Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, realizado nos dias 20 e 21 de novembro, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A delegação garantiu uma medalha de ouro, uma de prata e duas de bronze, levando o nome da capital rondoniense à competição nacional.

Arthur Henrique conquistou o ouro, Letícia Victoria ficou com a prata, enquanto Nicolas Davi e Natasha Braga garantiram as medalhas de bronze. Os resultados destacam o desempenho dos jovens judocas e o trabalho de formação esportiva desenvolvido pelo programa municipal.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância das conquistas e do incentivo ao esporte como oportunidade de desenvolvimento para crianças e adolescentes.

“É motivo de muito orgulho ver nossos atletas levando o nome de Porto Velho tão longe e conquistando resultados importantes. Cada medalha representa dedicação, disciplina e superação. Estamos trabalhando para ampliar as oportunidades no esporte e mostrar que nossos talentos podem chegar cada vez mais alto”.

Jovens judocas celebram as conquistas e representam Porto Velho no Campeonato Brasileiro de Judô

ESPORTE E FORMAÇÃO

Além dos resultados nas competições, o programa Construindo Campeões busca ampliar o acesso à prática esportiva e contribuir para a formação de crianças e adolescentes, estimulando valores como disciplina, dedicação e respeito.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, ressaltou que as medalhas também refletem o trabalho de formação desenvolvido pelo programa.

“Essas conquistas mostram que estamos no caminho certo. O programa oferece muito mais do que treinamento esportivo: proporciona oportunidades, ensina valores e ajuda a formar cidadãos. Ver nossos atletas conquistando medalhas em uma competição nacional é uma alegria para toda a nossa equipe e para Porto Velho”.

Desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o Construindo Campeões incentiva a participação de crianças e adolescentes em atividades esportivas e cria oportunidades para que novos talentos participem de competições.

A conquista das quatro medalhas no campeonato brasileiro reforça a importância de investir na formação esportiva e ampliar as oportunidades para jovens atletas representarem a capital em disputas regionais e nacionais.