Por Sema

Publicada em 23/11/2026 às 16h38

Cerca de 240 estudantes de seis escolas municipais da zona rural participarão da última edição de 2026 do Projeto Mãos que Protegem, iniciativa que leva educação ambiental às comunidades escolares. As atividades serão realizadas entre os dias 23 e 30 de novembro, com palestras dinâmicas e interativas sobre preservação dos recursos naturais e responsabilidade socioambiental.

Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e do Departamento de Gestão de Políticas Públicas Ambientais (DGPA), o projeto busca aproximar crianças e adolescentes das questões ambientais, incentivando conhecimentos, valores e atitudes voltados à conservação da natureza e ao enfrentamento do aquecimento global.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que investir na educação ambiental desde a infância é fundamental para construir uma cidade mais consciente e comprometida com a preservação dos recursos naturais.

“Cuidar do meio ambiente também significa educar, conscientizar e incentivar atitudes que façam diferença no futuro. Queremos que nossas crianças aprendam desde cedo a importância da preservação e levem esse conhecimento para dentro de casa, contribuindo para uma cidade mais sustentável”.

Estudantes da rede municipal participam de atividades educativas sobre preservação ambiental e sustentabilidade

Nesta edição, serão contempladas as escolas municipais Ermelindo Monteiro Brasil, União, Francisco Sales de Oliveira, Deigmar de Moraes de Souza, Vale do Jamari e José Rodrigues. Ao todo, cerca de 240 alunos participarão das atividades, que abordam a importância dos cuidados com o meio ambiente e a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano.

EDUCAÇÃO QUE TRANSFORMA

A proposta é estimular os estudantes a reconhecerem seu papel na preservação ambiental e a compartilharem os conhecimentos adquiridos com familiares e integrantes de suas comunidades. Dessa forma, o projeto amplia o alcance das orientações e incentiva a participação coletiva na conservação dos recursos naturais.

O secretário da Sema, Arthur Borin, destacou a importância de levar as atividades às escolas rurais e incentivar os estudantes a multiplicarem os conhecimentos adquiridos.

"Levar o projeto Mãos que Protegem a esses estudantes é uma forma de ampliar o alcance das nossas ações, aproximar a Sema das escolas e mostrar que a preservação começa no dia a dia, com atitudes simples. Nosso objetivo é que esses alunos se tornem multiplicadores, levando o que aprenderam para suas famílias e comunidades.”

Com a realização da última edição do ano, o Projeto Mãos que Protegem amplia sua atuação nas escolas municipais e reforça a importância da educação ambiental na formação das novas gerações, incentivando atitudes responsáveis dentro e fora do ambiente escolar.