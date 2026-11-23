Por Emdur

Publicada em 23/11/2026 às 17h01

Quarenta e um ambulantes foram selecionados por sorteio para comercializar produtos durante o Natal Porto Velho Luz 2026. O sorteio foi realizado na manhã desta segunda-feira (23), no Parque da Cidade, após período de inscrições aberto por meio de edital público.

O processo foi organizado pelo Departamento de Posturas da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), responsável pelo chamamento público e pela condução do sorteio, seguindo os critérios estabelecidos no edital.

A iniciativa busca organizar a atividade comercial durante a programação natalina e oferecer oportunidades de geração de renda aos trabalhadores que irão atender moradores e visitantes durante o evento.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de promover oportunidades para os trabalhadores e fortalecer a economia local durante as festividades.

“Além de proporcionar momentos de lazer e confraternização para as famílias, o Natal também representa uma oportunidade de geração de renda. Queremos que os trabalhadores participem desse momento, movimentando a economia e contribuindo para uma programação especial para a população”.

A participação dos ambulantes também contribui para ampliar as opções de produtos e serviços oferecidos ao público durante as festividades, movimentando o comércio e fortalecendo a economia local.

O Natal Porto Velho Luz 2026 é realizado pela Prefeitura, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), no Parque da Cidade.