Por Letícia Regis

Publicada em 23/11/2026 às 16h41

A Rua Aquiles Paraguassu, no bairro Cidade do Lobo, zona Sul da capital, está mais próxima de receber pavimentação. No início desta semana, foram iniciados os serviços de imprimação, etapa que prepara a base da via para a aplicação do revestimento asfáltico e antecede a conclusão da pavimentação.

Antes da chegada dos serviços, a rua apresentava dificuldades de circulação, principalmente durante o período chuvoso. Ao longo dos anos, também foram realizadas intervenções para melhorar a estrutura da via, incluindo o alargamento e a implantação de drenagem.

Moradora do bairro há 20 anos, Marleide Machado acompanhou as mudanças e lembra das condições enfrentadas anteriormente.

“Moro aqui há 20 anos. Antigamente era muito ruim, muita lama e muito esgoto a céu aberto. Quando a Prefeitura veio fazer a manutenção, fizeram a canalização dos bueiros e ficou melhor para a população que mora aqui. Antigamente era totalmente intransitável nessa rua, mas vai ficar bom agora com todo o trabalho que a Prefeitura está fazendo.”

A imprimação consiste na aplicação de um material sobre a base preparada da via, contribuindo para sua preparação antes da execução do revestimento asfáltico. O serviço representa mais uma etapa da recuperação da Rua Aquiles Paraguassu e busca proporcionar melhores condições de circulação para moradores e motoristas.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância das intervenções de infraestrutura para melhorar as condições de mobilidade nos bairros.

“Estamos trabalhando para transformar ruas que antes causavam transtornos em vias com melhores condições de circulação e mais segurança para a população.”

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, explicou que a imprimação é uma etapa necessária para preparar a rua para receber a pavimentação.

“A imprimação é uma etapa importante para preparar a via para a pavimentação. O objetivo é garantir um serviço bem executado e entregar uma rua com melhores condições para os moradores.”

A intervenção integra as ações de recuperação, drenagem e pavimentação executadas em diferentes regiões, com o objetivo de melhorar a mobilidade e as condições de infraestrutura urbana.