Por Letícia Regis

Publicada em 23/11/2026 às 16h43

A preparação para situações de emergência envolve planejamento, integração entre instituições e orientação à população. Com esse objetivo, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil Municipal, realizou, no dia 19 de novembro, uma reunião com secretarias municipais, órgãos estaduais, forças de segurança e Forças Armadas para organizar o simulado de rompimento de barragem, previsto para ocorrer entre os dias 4 e 7 de dezembro.

O treinamento tem caráter exclusivamente preventivo e não está relacionado a qualquer situação de emergência. A atividade busca testar a capacidade de resposta dos órgãos públicos, avaliar os procedimentos de evacuação e preparar os moradores para agir corretamente caso uma ocorrência real venha a acontecer.

Durante a reunião, foram discutidos os sistemas de alerta, as rotas de fuga, os pontos de encontro, o transporte e o acolhimento da população. Também foram definidos procedimentos para integrar a atuação das instituições envolvidas.

O prefeito Léo Moraes destacou que a preparação conjunta é fundamental para garantir a segurança da população e assegurar que cada instituição esteja pronta para desempenhar suas atribuições.

“Preparação é uma forma de cuidar das pessoas. Esse trabalho conjunto permite que cada órgão saiba exatamente qual é a sua responsabilidade e que a população também esteja orientada sobre como agir. O simulado é justamente para identificar e corrigir o que for necessário antes de uma situação real”.

ORIENTAÇÃO AOS MORADORES

Além do planejamento entre os órgãos públicos, a preparação também envolve a participação das comunidades. Antes do exercício, estão previstas visitas porta a porta, palestras nas escolas e ações junto às lideranças comunitárias para explicar como funcionará o treinamento, apresentar os procedimentos de segurança e esclarecer dúvidas dos moradores.

O coronel Marcelo Duarte explicou que o simulado permitirá avaliar se as estruturas municipais estão preparadas para atender a população e executar os procedimentos de evacuação.

“A ideia desse simulado é identificar se todas as estruturas municipais conseguem dar uma ação de resposta a essa população para fazer a evacuação desses moradores, se a logística de viaturas e veículos de atendimento está preparada caso ocorra um sinistro.”

O consultor Bruno Onohara destacou que o treinamento faz parte de um processo periódico de preparação e lembrou que o exercício anterior foi realizado em 2023.

“Essa é uma ação preventiva. A barragem está segura, não tem nenhum comprometimento. É um treinamento para a população e, quanto mais treinada a população, melhor”, disse.

PREPARAÇÃO E RESPOSTA

Durante os quatro dias de simulado, os órgãos envolvidos colocarão em prática os procedimentos definidos no planejamento, avaliando a comunicação, a mobilização das equipes, as rotas de evacuação e o atendimento à população.

A atividade permitirá identificar possíveis dificuldades na execução dos protocolos e realizar os ajustes necessários para aprimorar a capacidade de resposta das instituições.

A Defesa Civil reforça que o exercício é uma medida de prevenção e não representa indicação de risco iminente ou previsão de rompimento da barragem. A participação e a orientação dos moradores são fundamentais para que o treinamento alcance seu objetivo: preparar a comunidade e fortalecer a segurança coletiva.