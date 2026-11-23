Por Semec

Publicada em 23/11/2026 às 16h35

A utilização de tecnologia para identificar inconsistências no recolhimento de impostos e facilitar a regularização de contribuintes foi o destaque da experiência apresentada pela Prefeitura de Porto Velho a representantes de municípios de Rondônia. Por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), a capital compartilhou sua metodologia de fiscalização do Imposto Sobre Serviços (ISS), baseada no cruzamento de informações fiscais e dados de meios eletrônicos de pagamento.

A apresentação ocorreu durante evento realizado na segunda-feira (16), pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e pelo Ministério Público de Contas (MPC-RO), em parceria com a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin). O encontro reuniu prefeitos, secretários municipais de fazenda e equipes técnicas para incentivar a adesão dos municípios ao Sistema Cartão Cidade e aprimorar a arrecadação do imposto.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a modernização da gestão tributária contribui para uma administração mais eficiente, transparente e capaz de ampliar os investimentos em serviços públicos.

“Utilizar a tecnologia e os dados para melhorar a arrecadação, sem perder de vista o diálogo e a orientação ao contribuinte, é fundamental para fortalecer a gestão pública. Uma arrecadação mais eficiente significa mais capacidade de investimento e melhores condições de atender às necessidades da população”.

O encontro também discutiu a integração das administrações tributárias municipais ao sistema. Segundo os organizadores, o objetivo é transformar os resultados do diagnóstico “Levantamento ATM-RO” em ações concretas de fortalecimento da arrecadação própria dos municípios.

Na abertura, o conselheiro do TCE-RO, Jailson Viana, destacou o potencial da utilização de dados para ampliar a capacidade de investimento das administrações municipais. Para ele “através de investimentos em dados, é possível proporcionar o aumento da receita municipal, ampliando sua capacidade de investir em serviços públicos que impactam diretamente a vida da população”.

CRUZAMENTO DE DADOS

Representando a capital, o auditor fiscal Romulo Maltez, diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria Executiva da Receita Municipal (SERM), apresentou a metodologia utilizada na fiscalização do ISS. O modelo compara três fontes de informação: notas fiscais de serviços, declarações e pagamentos do imposto e dados de recebimentos por cartões e outros meios eletrônicos.

A análise permite identificar possíveis divergências entre os valores declarados e as movimentações financeiras relacionadas à prestação de serviços. Quando são encontradas inconsistências, o contribuinte recebe a oportunidade de verificar as informações e regularizar sua situação.

“Quando as três fontes concordam, o contribuinte está em dia. Quando divergem, ele é convidado a se regularizar”, explicou o auditor.

Prefeito Léo Moraes destaca o uso da tecnologia para fortalecer a arrecadação e ampliar os investimentos públicos

Durante a apresentação, também foi demonstrado o PVH Conforme, sistema que organiza o acompanhamento dos contribuintes em duas frentes. A primeira identifica possíveis diferenças no recolhimento do ISS dos últimos cinco anos e oferece oportunidade de regularização. A segunda monitora cada período de apuração após a ocorrência do fato gerador, com o objetivo de evitar o acúmulo de pendências

Antes de qualquer procedimento fiscal, o contribuinte recebe uma notificação e pode corrigir as informações ou apresentar justificativas pelos canais oficiais da Prefeitura.

ADAPTAÇÃO À REFORMA TRIBUTÁRIA

A apresentação também abordou os impactos da reforma tributária na fiscalização municipal, especialmente durante a transição do ISS para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). Segundo Romulo Maltez, os dois tributos vão coexistir durante esse período, o que exige atenção das administrações municipais ao controle das informações fiscais.

A experiência compartilhada também apresentou orientações para os municípios que desejam iniciar esse processo de modernização. Uma das possibilidades é começar com uma planilha que reúna informações cadastrais, dados dos meios de pagamento, notas fiscais e arrecadação. A organização desses registros já permite identificar possíveis divergências e orientar os contribuintes sobre a regularização, antes mesmo da implantação de sistemas mais complexos.

A iniciativa busca incentivar o uso de informações fiscais como ferramenta de gestão, contribuindo para fortalecer a arrecadação própria e ampliar a capacidade dos municípios de financiar serviços públicos.