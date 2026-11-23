Por Ananda Carvalho

Publicada em 23/11/2026 às 16h27

Trinta estudantes da rede estadual de ensino retornaram para o estado, no domingo (22), após participarem do Programa de Intercâmbio Internacional Rondônia, com atividades acadêmicas no New Mexico Military Institute (NMMI), instituição pública de ensino militar em Roswell, nos Estados Unidos da América (EUA). A chegada foi marcada por uma recepção no aeroporto, organizada pelos familiares dos estudantes, com a participação da Banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO).

Os participantes são estudantes dos Colégios Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) e Colégios Militares do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia. Durante quatro meses eles cursaram o segundo semestre letivo de 2026 na instituição norte-americana, em uma experiência de imersão acadêmica, linguística e cultural.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa amplia as oportunidades educacionais dos estudantes. “O intercâmbio representa uma oportunidade de ampliar horizontes e proporcionar aos estudantes uma formação que vai além da sala de aula. Estamos investindo na educação e criando condições para que os jovens de Rondônia tenham acesso a experiências internacionais, desenvolvam novas habilidades e retornem preparados para compartilhar esse conhecimento com outros estudantes da rede”, salientou.

O titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Alisson Maia, ressaltou os resultados da experiência na formação dos participantes. “Os quatro meses de intercâmbio proporcionaram aos estudantes uma experiência de aprendizado acadêmico, linguístico e cultural. Além de aprimorarem o inglês, eles tiveram contato com outra realidade educacional e desenvolveram novas perspectivas para a vida acadêmica e profissional. O retorno desses jovens também representa a oportunidade de multiplicar os conhecimentos adquiridos junto à rede estadual de ensino.”

PREPARAÇÃO LINGUÍSTICA

A seleção dos participantes foi realizada por meio de processo que considerou desempenho acadêmico, proficiência em língua inglesa, avaliação comportamental e entrevista. Os estudantes selecionados apresentavam nível de inglês entre intermediário e avançado, requisito para acompanhar as atividades desenvolvidas no instituto. Antes da viagem, também passaram por preparação linguística, acadêmica e intercultural.

A mudança percebida pelos estudantes foi destacada por Ademira Dias, mãe da intercambista Giovana Dias. “Eles saíram daqui adolescentes, ainda crianças em muitos aspectos e, estão voltando jovens, com mais maturidade, postura e vontade de crescer. São quatro meses que fizeram diferença na vida deles. Agora, voltam com um novo currículo, novas experiências e mais fluência no inglês. Acompanhei de perto o desafio que foi aprender e se comunicar em outra língua e é muito gratificante perceber essa evolução. É um projeto inovador e que faz a diferença não só na vida dos estudantes, mas também na de suas famílias”, destacou.

O intercambista Leonardo Gomes evidenciou os avanços alcançados durante o período nos Estados Unidos, especialmente no desenvolvimento acadêmico, pessoal e na aprendizagem da língua inglesa. “Essa experiência foi muito importante para minha vida. Durante os quatro meses, consegui desenvolver meu conhecimento acadêmico, pessoal e também aprimorar o inglês. Tive a oportunidade de conhecer outras culturas, principalmente durante a feira intercultural, que fez parte das atividades do intercâmbio. Foi uma experiência que contribuiu muito para o meu crescimento. Quero incentivar outros estudantes a participarem das próximas edições, porque é uma oportunidade que faz diferença na nossa formação e amplia nossa visão de mundo.”

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS

Após o retorno ao Brasil, os intercambistas desenvolverão ações de compartilhamento das experiências e dos conhecimentos adquiridos junto à rede estadual de ensino. O programa contemplou o custeio das passagens aéreas, taxas acadêmicas, hospedagem, alimentação, seguro-saúde internacional e demais despesas relacionadas à permanência dos estudantes nos Estados Unidos.