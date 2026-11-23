Por Jhon Silva

Publicada em 23/11/2026 às 16h19

Desde criança, Lisínia Venâncio encontrou no artesanato uma forma de expressar sua criatividade. Em 2019, começou a expor seus trabalhos na Feira do Sol de Artesanato Amazônico, em Porto Velho. Hoje, produz peças para mesa posta, decoração do lar, brincos e colares, transformando uma habilidade aprendida na infância em oportunidade de renda.

“Aprendi quando era criança, e percebi que era um dom. Gosto de produzir peças que deixem a casa mais bonita e aconchegante, porque a mesa posta também representa aquele momento especial de reunir a família”, contou Lisínia.

A história da artesã é uma das muitas que fazem parte da Feira do Sol, realizada no Galpão 3 do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). O espaço reúne cerca de 25 profissionais que apresentam produtos feitos à mão, valorizando a criatividade, os materiais regionais e as tradições amazônicas.

Feira do Sol reúne artesãos e valoriza a produção manual, a criatividade e a cultura amazônica

ARTESANATO QUE CONTA HISTÓRIAS

Entre as expositoras está Sunielda Rodrigues, que trabalha com artesanato há 20 anos. Suas produções incluem bonecas, porta-celulares em formato de boneca, peças confeccionadas com materiais recicláveis, além de brincos, pulseiras e colares produzidos com sementes.

“Cada peça tem um pouco da nossa história e da nossa criatividade. Trabalho com bonecas, acessórios e reciclagem, sempre buscando transformar os materiais em algo bonito e diferente. O artesanato faz parte da minha vida”, relatou Sunielda.

Além de oferecer produtos aos visitantes, a feira representa uma oportunidade de geração de renda para os artesãos, que encontram no espaço uma vitrine para divulgar seus trabalhos e ampliar o contato com os consumidores.

VALORIZAÇÃO CULTURAL

A produção artesanal também contribui para preservar conhecimentos transmitidos entre gerações e fortalecer a identidade cultural da região. Por meio de diferentes técnicas e materiais, os profissionais transformam habilidades manuais em peças que carregam referências da cultura amazônica.

Artesãos da Feira do Sol transformam saberes tradicionais em peças que representam a identidade cultural de Porto Velho

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de valorizar os profissionais que encontram no artesanato uma fonte de trabalho e renda.

“O artesanato representa nossa cultura, nossa história e o talento da nossa gente. Valorizar esses profissionais é reconhecer a criatividade do nosso povo e incentivar uma atividade que preserva tradições e gera oportunidades para muitas famílias”.

A Feira do Sol aproxima moradores e visitantes do trabalho dos artesãos e oferece um espaço para conhecer produtos feitos à mão, incentivar o consumo local e valorizar as tradições da região.

ONDE VISITAR

A Feira do Sol de Artesanato Amazônico funciona no Galpão 3 do Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, na região central da capital, às margens do Rio Madeira.

Horários de funcionamento:

Quarta a sexta-feira: das 16h às 20h30.

Sábados e domingos: das 9h às 21h.