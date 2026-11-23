Por Taiana Mendonça

Publicada em 23/11/2026 às 16h29

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizou, na última semana, a Segunda Reunião Ordinária do Comitê Municipal de Investigação da Transmissão Vertical (CMITV). O encontro deu sequência às ações iniciadas em agosto, quando o grupo atualizou sua composição e revisou o regimento interno, e reúniu equipes técnicas e de assistência para fortalecer o cuidado com gestantes, puérperas e recém-nascidos.

O Comitê atua para impedir a chamada transmissão vertical, quando uma infecção ou doença passa da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação, abrangendo sífilis, HIV, HTLV, hepatite B e, agora, também a doença de Chagas. Nas reuniões, gestores e profissionais analisam casos, avaliam o cenário e discutem encaminhamentos para reduzir ao máximo esses casos na rede pública, organizando linhas de cuidado voltadas especialmente às gestantes e puérperas.

Para o prefeito Léo Moraes, o trabalho conjunto das equipes é decisivo para garantir uma gestação tranquila e um nascimento saudável na capital. "Nosso compromisso é proteger as mães e os bebês de Porto Velho desde o início da gravidez. Quando a saúde funciona de forma integrada, a gestante tem mais facilidade para fazer exames, iniciar o tratamento no tempo certo e ter um parto seguro, garantindo que a criança nasça bem e protegida."

O encontro também contou com uma apresentação do Departamento de Atenção Básica (DAB), explicando o trabalho do setor, os serviços e programas disponíveis e tirando dúvidas, além de alinhar os próximos compromissos do grupo. O foco é unir as equipes de saúde para identificar as gestantes logo no início e garantir um acompanhamento mais próximo e preventivo.

A coordenadora municipal de Vigilância das Hepatites Virais, Cemiremes Silva Parente Fernandes, ressalta que o trabalho do Comitê busca responder a situações concretas da rotina da rede e aprimorar o atendimento às famílias.

"Discutimos os casos, as propostas, como é feito o atendimento na rede, o fluxo, o debate, procuramos entender como é que está a situação na rede, resolver os casos e buscar soluções para que evite a menor quantidade possível de transmissão vertical congênita para essas crianças, tanto de sífilis, HIV, HTLV, hepatite B e doença de Chagas. Trabalhamos nessa linha de cuidado para afunilar essa temática voltada à gestante, a puérpera e aos recém nascidos.”

Participam do Comitê representantes de áreas técnicas e instituições ligadas à vigilância e ao atendimento, incluindo as coordenações dos agravos (sífilis, HIV, HTLV, hepatite B e doença de Chagas), Atenção Básica, Vigilância Epidemiológica, Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Maternidade Municipal Mãe Esperança, Serviço Social, Divisão de Laboratório (DIL), Lacen, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e conselhos profissionais, como Coren e Conselho de Medicina.