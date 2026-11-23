Por Meiry Santos

Publicada em 23/11/2026 às 16h46

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino participaram, entre os dias 16 e 27 de novembro, da aplicação do Sistema de Avaliação Educacional de Rondônia (SAERO) 2026. Nesta edição, alunos do 2º, 3º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental realizaram provas de Língua Portuguesa e Matemática.

Promovida pelo Governo do Estado, a avaliação busca acompanhar o desempenho dos estudantes, identificar avanços e dificuldades de aprendizagem e fornecer informações que contribuam para o planejamento de ações voltadas à melhoria da educação pública.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que acompanhar o desempenho dos estudantes é fundamental para avançar na qualidade do ensino e garantir melhores oportunidades às novas gerações.

“A educação se fortalece quando existe compromisso com a aprendizagem e atenção às necessidades de cada estudante. Nosso trabalho é oferecer condições para que as crianças aprendam, se desenvolvam e tenham oportunidades de construir um futuro melhor”.

PREPARAÇÃO E ACOLHIMENTO

Em Porto Velho, a participação dos estudantes foi acompanhada por uma preparação desenvolvida pelas unidades escolares, envolvendo professores, gestores e equipes pedagógicas. O trabalho teve como objetivo orientar as crianças, reforçar os conteúdos trabalhados em sala de aula e proporcionar mais segurança e tranquilidade durante a avaliação.

Além da preparação pedagógica, as escolas também tiveram atenção especial ao bem-estar dos estudantes. Durante os dias de aplicação das provas, foram oferecidos kits com alimentos para que as crianças estivessem bem alimentadas e tivessem melhores condições de concentração e disposição para realizar as atividades.

A iniciativa demonstra a preocupação da rede municipal com o acolhimento dos estudantes, considerando que as condições de alimentação e bem-estar também fazem parte do ambiente de aprendizagem.

A secretária municipal de Educação, Débora Raposo, destacou o empenho das equipes escolares e a importância de preparar os alunos para esse momento.

“Nosso compromisso vai além da aplicação de uma avaliação. Trabalhamos para que nossos estudantes se sentissem preparados, acolhidos e confiantes. As equipes escolares se dedicaram à preparação pedagógica e também tiveram esse cuidado especial com a alimentação das crianças, oferecendo kits de alimentos nos dias das provas. Sabemos que uma criança bem alimentada, acolhida e segura tem melhores condições de desenvolver suas atividades. Cada detalhe faz diferença quando o nosso objetivo é garantir uma educação de qualidade”, ressaltou a secretária.

RESULTADOS QUE ORIENTAM O ENSINO

Os resultados do SAERO permitem identificar as habilidades já desenvolvidas pelos estudantes e aquelas que ainda precisam ser fortalecidas. As informações também servem de referência para o planejamento de estratégias pedagógicas e o aprimoramento das ações educacionais.

A participação na avaliação representa mais uma oportunidade de acompanhar o desenvolvimento dos alunos e orientar o trabalho das unidades escolares, considerando as necessidades de aprendizagem identificadas em cada etapa do Ensino Fundamental.