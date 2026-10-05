Encontro reúne mulheres artesãs indígenas e impulsiona o fortalecimento cultural e econômico em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 05/10/2026 às 16h43

Reunindo cerca de 200 participantes de 19 etnias no Igarapé Lourdes, o encontro destacou a força das mulheres indígenas na preservação cultural e no desenvolvimento do artesanato tradicional

Entre os dias 24 e 26 de setembro de 2026, o Centro de Treinamento da Associação Indígena Zavidjaj Djigúhr (ASSIZA), localizado na Terra Indígena Igarapé Lourdes, no distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná (RO), sediou o Encontro Estadual de Mulheres Artesãs Indígenas de Rondônia. A iniciativa reuniu cerca de 200 artesãs indígenas representantes de 19 etnias de diferentes regiões do estado.

Promovido pelo Sebrae em Rondônia em parceria com diversas instituições públicas, privadas e organizações da sociedade civil, o encontro teve como objetivo fortalecer o protagonismo das mulheres indígenas, valorizar os saberes tradicionais, fomentar a geração de renda por meio do artesanato e incentivar a organização comunitária nos territórios indígenas.

Durante três dias de programação, as participantes compartilharam conhecimentos ancestrais, experiências comunitárias e práticas culturais que refletem a riqueza e a diversidade dos povos indígenas de Rondônia. O evento contou com apresentações culturais, exposição e comercialização de artesanato, rodas de conversa, intercâmbio de experiências entre etnias e atividades voltadas ao fortalecimento da identidade cultural e do empreendedorismo feminino indígena.

A realização contou com a parceria e apoio de instituições como Funai Ji-Paraná, Funai Mirante da Serra, ASSIZA, CSBIO, AGIR, SI e Canindé, IFRO, RedNova, Sesc, Tribunal de Justiça de Rondônia, Emater, Instituto Evolução, SEMICTUR, além de empresas e organizações parceiras da iniciativa.

Metodologia Caruanas promove intercâmbio cultural e fortalecimento feminino

Um dos destaques da programação foi a realização da mentoria baseada na Metodologia Caruanas, conduzida pela Associação Zagaia Amazônia por meio de uma ação apoiada pelo Sebrae em Rondônia. A atividade foi especialmente desenvolvida para as mulheres indígenas artesãs participantes do encontro.

A mentoria teve como foco promover a troca de saberes e experiências entre as diferentes etnias, fortalecendo a identidade cultural, valorizando os conhecimentos tradicionais e estimulando o desenvolvimento das potencialidades ligadas à produção artesanal indígena.

Construída a partir da ancestralidade dos povos amazônicos, a Metodologia Caruanas é uma tecnologia social que integra conhecimentos tradicionais, fortalecimento comunitário e intercâmbio cultural. Sua aplicação durante o encontro proporcionou momentos de escuta, diálogo, reflexão e construção coletiva, reafirmando o protagonismo das mulheres indígenas em seus processos de desenvolvimento social, cultural e econômico.

A metodologia está registrada na obra Caruanas Raízes Ancestrais: Rede de Mulheres da Reserva da Biosfera da Amazônia Central, organizada por Sharlene Melanie, Silmara Silva e Maira Pinto Cauchioli Rodrigues, com autoria de Rozana Lentz Trilha e publicada pelo Instituto Zagaia Amazônia em 2026. A publicação reúne experiências e práticas voltadas ao fortalecimento de mulheres indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia.

Guardiãs da cultura e dos conhecimentos ancestrais

Rondônia abriga uma das maiores diversidades étnicas da Amazônia, reunindo mais de vinte povos indígenas que preservam conhecimentos transmitidos entre gerações por meio da cestaria, tecelagem, cerâmica, trabalhos com sementes, miçangas, grafismos e outras expressões artísticas tradicionais.

Nesse contexto, as mulheres artesãs desempenham papel fundamental na preservação da memória cultural de seus povos. São elas que mantêm vivas técnicas, histórias, símbolos e saberes ancestrais que compõem a identidade das comunidades indígenas e fortalecem sua continuidade cultural.

Rede de colaboração e oportunidades

Além de promover a integração entre as participantes, o encontro contribuiu para consolidar uma rede de colaboração entre artesãs de diferentes regiões do estado. A iniciativa ampliou oportunidades de comercialização, acesso a políticas públicas, fortalecimento do associativismo e troca de experiências voltadas ao desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas.

Ao final da programação, as participantes reafirmaram o compromisso de manter vivos os conhecimentos tradicionais de seus povos, fortalecer as organizações lideradas por mulheres e ampliar os espaços de valorização da cultura indígena, demonstrando que o artesanato é, ao mesmo tempo, expressão cultural, instrumento de geração de renda e ferramenta de fortalecimento da autonomia feminina nos territórios indígenas de Rondônia.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).