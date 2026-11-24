Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 24/11/2026 às 08h00

A terça-feira, 24 de novembro, traz cenários distintos entre o norte e o sul da Região Norte do Brasil. Enquanto a umidade amazônica concentra nuvens carregadas sobre o Tocantins, Rondônia e Acre, o extremo norte experimenta uma redução de nebulosidade que eleva as temperaturas e derruba os índices de umidade relativa do ar.

Em Palmas (TO) e em municípios tocantinenses como Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Tocantinópolis, a terça-feira será marcada por muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas pela manhã e à tarde, registrando mínima de 25°C e máxima de 33°C, com umidade atingindo 90%. Em Porto Velho (RO) e em polos agropecuários como Ji-Paraná, Ariquemes e Cacoal, há possibilidade de chuva isolada ao longo de todo o dia e variação térmica de 26°C a 34°C.

Em Rio Branco (AC) e em cidades acreanas como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, ocorrem chuvas isoladas à tarde e à noite, com termômetros oscilando entre 24°C e 34°C. Em Macapá (AP) e em Santana, há possibilidade de chuva isolada no período noturno e máxima de 34°C. Já em Manaus (AM) e Belém (PA), além de municípios como Santarém, Marabá, Parintins e Tefé, o dia terá muitas nuvens sem chuva significativa e máxima de 35°C. O destaque de calor fica para Boa Vista (RR) e o interior roraimense, como Caracaraí, onde o céu fica com poucas nuvens, a máxima atinge 37°C e a umidade mínima cai para 35%.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: municípios do Tocantins, Rondônia, Acre, sul do Pará e estado de Roraima.

Validade: terça-feira, 24/11/2026.

Principais riscos: descargas elétricas em áreas rurais do Tocantins, alagamentos pontuais e baixa umidade relativa do ar (35%) em Roraima.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).