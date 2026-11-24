Por TCE-RO

Publicada em 24/11/2026 às 08h10

Quanto o cidadão poderá pagar e como os serviços de água e esgoto deverão chegar a mais pessoas são questões presentes na fiscalização da concessão de saneamento prevista para 40 municípios de Rondônia.

Após a licitação terminar sem interessados, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) determinou esclarecimentos sobre tarifas, investimentos e condições do projeto.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) deverá apresentar documentos sobre a modelagem da concessão e informar as providências adotadas ou planejadas para uma eventual retomada da licitação. O prazo estabelecido foi de dez dias úteis, contado conforme as regras processuais.

A determinação consta da Decisão Monocrática nº 0393/2026-GCPCN, do conselheiro Paulo Curi Neto, no processo nº 02874/25.

O QUE ESTÁ PREVISTO PARA A CONTA DOS USUÁRIOS

Entre os esclarecimentos solicitados estão as estruturas tarifárias de Nova Brasilândia D’Oeste, Alta Floresta D’Oeste e Primavera de Rondônia, acompanhadas de simulações de faturamento por faixa de consumo.

Essas informações permitirão examinar como as tarifas foram construídas e quais efeitos podem produzir sobre o valor das contas, as receitas da concessão e o uso racional da água.

A fiscalização também considera os investimentos, o cronograma e a compatibilidade do projeto com as metas de ampliação do abastecimento e da coleta e tratamento de esgoto.

PRÓXIMOS PASSOS PRECISAM SER ESCLARECIDOS

A ausência de propostas não foi considerada prova de irregularidade nem demonstração de que os questionamentos ao projeto provocaram o resultado da licitação.

Quanto às providências posteriores ao certame, a Sedec deverá informar as medidas disponíveis e os prazos já definidos. Nesta etapa, o relator não exigiu a elaboração de um plano de ação específico.

A decisão não suspende nem anula a licitação. Ao cobrar informações sobre tarifas e expansão dos serviços, o TCE-RO busca avaliar se as condições da concessão são compatíveis com o acesso da população ao saneamento e com tarifas adequadamente fundamentadas.