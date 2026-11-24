Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 08h20

Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à população, 20 profissionais da saúde pública de Jaru foram homenageados na noite da última quinta-feira (19), durante a 3ª edição da Comenda Renerci Baquer, intitulada “Heróis da Saúde”.

A homenagem é uma iniciativa do Conselho Municipal de Saúde, em parceria com a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, e tem como objetivo reconhecer e valorizar os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado, à promoção da saúde e ao bem-estar da população.

Nesta edição, receberam a honraria os profissionais Meiry Wellen da Silva Oliveira, Ione Carneiro dos Santos, Castorina Correia Marques, Natália Araújo Duarte, Caren Cristina Teixeira Costa, Gilda de Lima Lourenço Souza, Eldiney Macedo Brasilio, Allan Matos Rosa Roberto, Thayza Magalhães Dias, Adélia de Castro Ferraz, Andreia Karla Ferreira Damascena, Bruna Daiane Messias Bispo da Silva, Zilda Salustriano de Oliveira, Osmarina Thomaz Maia, Rodrigo Rodrigues Vieira, Esmeralda Martins de Almeida, Eliene Alves Valim Franskwiske, Vânia Inácio de Souza Cassiano, Wellington Santiago de Oliveira e Miguel Henrique Kuibida Rocha.

A comenda simboliza o reconhecimento e a gratidão pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais que, com compromisso, responsabilidade e dedicação, contribuem diariamente para a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população e para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.

A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Grécio Benedito; da secretária municipal de Saúde, Jaine Barbosa; do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Clóvis Arrais; do promotor de Justiça, Dr. Roosevelt Queiroz Costa Júnior; do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção Jaru, Dr. Roger Taylor; do presidente da Associação Jaruense de Imprensa, Ivan Lelis; de Reinaldo, filho de Renerci Baquer, que dá nome à comenda; e do diretor da Associação Comercial e Industrial de Jaru, Rodrigo Duarte, além de familiares e amigos dos homenageados.