Por MPF-RO

Publicada em 24/11/2026 às 08h24

O Ministério Público Federal (MPF) realizou, de 17 a 19 de novembro de 2026, mais uma edição do projeto MPF na Comunidade, desta vez com visitas a quatro comunidades quilombolas do Vale do Guaporé, na região oeste de Rondônia. A equipe esteve nas comunidades de Forte Príncipe da Beira, Santa Fé, Santo Antônio e Quilombo de Jesus, com o objetivo de conhecer as realidades locais, ouvir reivindicações e identificar medidas necessárias à efetivação dos direitos dessas populações tradicionais.

Em Forte Príncipe da Beira, comunidade localizada nas proximidades de um pelotão do Exército Brasileiro, foram apresentadas demandas relacionadas à educação, ao desenvolvimento do turismo local e às atividades laborais. A visita também permitiu conhecer aspectos da história da comunidade e sua relação com o território.

Na comunidade de Santa Fé, os moradores apresentaram projetos voltados ao desenvolvimento do turismo e à construção e consolidação de um porto com estrutura mais moderna. Também foram discutidas questões relacionadas ao atendimento em saúde, ao acesso à comunidade e ao escoamento da produção local.

Em Santo Antônio, a equipe do MPF ouviu, em 18 de novembro, reivindicações relacionadas à melhoria da educação, ao fornecimento de energia elétrica, ao acesso à internet e aos serviços de saúde.

A última visita ocorreu no Quilombo de Jesus, localizado na região entre os municípios de São Miguel do Guaporé e Seringueiras. No encontro, foram discutidos temas como a titulação do território quilombola, a entrega dos registros territoriais, processos judiciais, segurança pública, saúde, energia elétrica e educação.

História, resistência e desafios

Além de conhecer as demandas atuais, as visitas possibilitaram à equipe do MPF compreender melhor a trajetória histórica e a realidade das comunidades quilombolas do Vale do Guaporé. A região guarda parte importante da história de resistência da população negra em Rondônia. A construção do Real Forte Príncipe da Beira, por exemplo, contou com a utilização de mão de obra escravizada, aspecto que integra o contexto histórico da presença negra na região.

Durante os encontros, também foram identificados avanços e desafios relacionados à regularização dos territórios. Enquanto algumas comunidades já conquistaram a titulação, outras ainda enfrentam dificuldades nesse processo. Os moradores também relataram problemas no acesso a serviços públicos essenciais, como abastecimento de água, energia elétrica, saúde e educação.

Aproximação e encaminhamentos

O projeto MPF na Comunidade tem como finalidade aproximar o Ministério Público Federal das populações tradicionais, fortalecer os vínculos institucionais e estabelecer uma relação contínua de diálogo e confiança. A partir da escuta das comunidades, o MPF busca identificar possíveis violações de direitos e atuar para que as autoridades competentes adotem as providências necessárias.

Com o encerramento das visitas, o próximo passo será sistematizar as demandas apresentadas e dar retorno às comunidades sobre o trabalho desenvolvido. Entre as medidas que poderão ser adotadas estão recomendações, ações civis públicas, reuniões com os órgãos responsáveis e outras iniciativas voltadas à melhoria dos serviços públicos e à efetivação dos direitos das populações quilombolas.

O acompanhamento também será mantido por meio do contato contínuo das comunidades com o MPF em Ji-Paraná e com as demais unidades do Ministério Público Federal em Rondônia.