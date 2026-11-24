Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/11/2026 às 08h30

Vítima conhecida como “Mosca” foi encontrada no quintal de uma residência no Setor 09; município contabiliza 29 homicídios em 2026

O 29º homicídio registrado em Vilhena, Rondônia, neste ano ocorreu na segunda-feira (23), elevando para três o número de assassinatos contabilizados no município em menos de 24 horas. A vítima foi identificada como Nilton Cezar Ribeiro Neves, de 53 anos, conhecido pelo apelido de “Mosca”.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), após o registro da ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O corpo foi localizado durante a tarde, no quintal de um imóvel situado na Rua 916, no Setor 09. A vítima apresentava ferimentos provocados por golpes de faca e, segundo informações da reportagem original, possuía passagens criminais.

A área foi isolada pela Polícia Militar para preservar os vestígios e permitir a realização dos procedimentos da Polícia Técnico-Científica (Politec).

Após a conclusão da perícia, estava prevista a liberação do corpo para a Funerária Vilhena, com encaminhamento para os exames de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Na sequência, deverão ocorrer o velório e o sepultamento.

As circunstâncias do homicídio serão apuradas pela Polícia Civil.