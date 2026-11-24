Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 08h45

Uma equipe da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEMADER) atua, nesta segunda-feira (23), no Travessão do Faquinha, com serviços de limpeza e patrolamento. A ação melhora as condições de trafegabilidade e traz mais segurança a quem usa a estrada.

O Travessão do Faquinha liga a Linha Rio Claro à Linha Jiki e facilita o acesso e o deslocamento de moradores e produtores rurais da região.

Os trabalhos seguem em diferentes pontos do município. A previsão é de que, em poucos dias, todas as vias rurais estejam patroladas, com melhores condições de acesso, transporte e escoamento da produção.