Por Herbert Lins

Publicada em 24/11/2026 às 08h27

A esquerda mudou de estratégia e os bilionários entraram no jogo

CARO LEITOR, o capitalismo venceu a esquerda tradicional, e até setores da esquerda pós-moderna inteligente e pensante compreenderam esse fenômeno. Parte da direita, porém, ainda não percebeu a mudança. O Muro de Berlim caiu em 1989 e a União Soviética desmoronou em 1991. Desde então, a pobreza extrema mundial despencou: de quase 38% da população para menos de 10% antes da pandemia, segundo o Banco Mundial. Nenhum sistema econômico produziu tanta riqueza quanto o capitalismo. Até a China comunista entendeu a lógica: em 1978, iniciou reformas e abriu sua economia ao mercado. Centenas de milhões de chineses saíram da pobreza, enquanto o Partido Comunista Chinês permaneceu no poder. A lição é clara: a esquerda pós-moderna inteligente e pensante percebeu que não precisava destruir a engrenagem capitalista para disputar o poder. Mudou de estratégia: em vez de combatê-la, decidiu ocupá-la, controlá-la e utilizá-la em seu próprio projeto político.

Super-ricos

Os super-ricos cresceram tanto que já não temem a concorrência: buscam proteção no Estado, na regulação e na influência cultural. Em vez de disputar mercados, usam o poder econômico para erguer barreiras e preservar privilégios. É a blindagem dos gigantes.

Woke

O capitalismo woke, expressão surgida nos Estados Unidos, descreve empresas que incorporaram pautas progressistas ao discurso institucional. Gigantes da tecnologia, das finanças e do entretenimento associam suas marcas e negócios a essas agendas globais.

Define

Em 2020, Larry Fink, presidente da BlackRock, afirmou que riscos climáticos e critérios ESG influenciariam investimentos. Quando uma gestora administra trilhões, sua orientação pressiona empresas: o capital privado também define prioridades e comportamentos no mercado.

Nacional

No Brasil, a relação entre Estado e grandes grupos ganhou contornos controversos. Nos governos do PT, o BNDES financiou empresas de capital nacional com vocação para multinacional. A Odebrecht admitiu, em 2016, propina em 12 países.

Enfrentam

No livre mercado, pequenos empresários, comerciantes e MEIs enfrentam a concorrência sem proteção do Estado. Grandes companhias contratam equipes para lidar com burocracia e tributos; negócios menores suportam custos maiores e muitos fecham as portas sem apoio.

Advertia

Adam Smith advertia, em A riqueza das nações (1776), que empresários do mesmo setor raramente se reúnem sem conspirar contra o público. Defender o livre mercado não é cultuar grandes grupos: é proteger a concorrência e limitar o poder econômico dos gigantes.

Ganhando

Parte da direita ainda combate a esquerda de 1989, contra uma esquerda que defendia a estatização. Enquanto isso, setores da esquerda atual dialogam com bilionários e grandes corporações. Nessa aliança, quem sai ganhando?

Prosperar

O que defender? Concorrência, não privilégios para conglomerados; um Estado eficiente, que não escolha vencedores; propriedade privada e segurança jurídica. Sobretudo, o pequeno empreendedor, que gera empregos e precisa de regras justas para prosperar no mercado.

Desafio

A esquerda já não propõe, em todos os casos, destruir o capitalismo: há setores que buscam influenciá-lo e regulá-lo. Distinguir livre mercado de capitalismo de compadrio é essencial. O desafio é conciliar produção, consumo e inclusão social de verdade.

Permanece

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) permanece internado na UTI do Hospital DF Star, em Brasília, após diagnóstico de obstrução intestinal e pneumonia bronco aspirativa bilateral. O quadro é estável, mas ainda não há previsão de alta.

Lealdade

Nesse momento delicado, o senador eleito Bruno Scheid (PL) demonstra companheirismo e proximidade com a família Bolsonaro, mantendo sua atuação de apoio e levando informações aos eleitores da direita em Rondônia. Uma postura de lealdade política.

Questionou

O deputado federal Lúcio Mosquini (PL) questionou nas redes sociais as regras do Banco do Brasil para liberar crédito rural: por que o pequeno produtor enfrenta mais exigências, enquanto surgem notícias sobre supostas fazendas fantasmas que tiveram acesso ao crédito.

Fiscalizar

Lúcio Mosquini (PL) cobrou transparência e prometeu fiscalizar a veracidade dos fatos divulgados pelo Banco do Brasil e pela imprensa das supostas propriedades fantasmas que tiveram acesso ao crédito rural. O questionamento de Lúcio é esclarecer eventuais falhas na concessão de crédito, sem generalizar suspeitas nem penalizar quem produz.

Transição

Falando em transparência, a equipe de transição coordenada pelo deputado federal Lúcio Mosquini (PL) reuniu-se ontem (23), no CPA, para analisar novas coletas de dados e avançar no diagnóstico da máquina pública estadual e das estruturas administrativas.

Confidenciaram

Entretanto, dois integrantes da equipe de transição confidenciaram à coluna que secretários de Coronel Marcos Rocha (PSD) estariam dificultando o acesso integral às informações solicitadas. Ingênuo foi quem imaginou encontrar abertas as gavetas do governo.

Mesa

O deputado estadual Jean Mendonça (PL) precisa dormir com um olho aberto e outro fechado até 1º de fevereiro. A eleição da presidência da Mesa Diretora da ALERO ainda reserva articulações e surpresas nos bastidores do poder legislativo.

Ensaiam

Neófitos do PL já ensaiam aproximação com o Centrão e a Esquerda na ALERO para construir uma Mesa Diretora com perfil independente. Nos bastidores, a movimentação sinaliza que a disputa não está decidida e que acordos de hoje podem virar dissidências amanhã.

Entrega I

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) entregou o Natal de Luz em Rolim de Moura. Nas redes sociais, o prefeito Aldo Júlio (União) agradeceu ao parlamentar pela parceria, que valoriza os espaços públicos e movimenta o comércio local.

Entrega II

O deputado estadual Cássio Gois (PSD) entregou o Natal de Luz em São Felipe d’Oeste. Nas redes sociais, o prefeito Ney da Paiol (PSD) agradeceu ao parlamentar pela parceria, que ilumina a cidade e fortalece o espírito natalino das famílias.

Indicado

Nos bastidores do poder, é dado como certo que o advogado Oscar Neto, atual diretor da Agência Reguladora de Porto Velho (ARDPV), deverá ser indicado pelo prefeito Léo Moraes (Podemos) para comandar o Detran/RO na futura gestão do governador eleito Marcos Rogério (PL).

Aguardam

Com a possível saída de Oscar Neto da ARDPV, quem assumiria o comando da agência seria Thiago Cathande, que já ocupou uma secretaria na gestão de Léo Moraes. Por enquanto, as movimentações circulam nos bastidores e aguardando confirmação oficial.

Reeleição

Nos corredores da Câmara Municipal de Porto Velho (CMPV), a janela partidária já tem movimentações dadas como certas. Os vereadores Dr. Breno Mendes e Zé Paroca, ambos do Avante, deverão desembarcar no Podemos, partido do prefeito Léo Moraes, mirando a reeleição.

Energisa

Os vereadores Thiago Tezzari e Everaldo Fogaça, ambos do PSD, criticaram a Energisa pela instalação de postes nas calçadas da Avenida Guaporé, comprometendo a circulação de pedestres. Os parlamentares cobram que a concessionária promova o alargamento das calçadas, garantindo acessibilidade, segurança e livre passagem à população.

Sério

Falando sério, no fim das contas, o problema nunca foi o tamanho do capital, mas o tamanho de sua influência sobre o Estado. Quando governos escolhem empresários e gigantes compram proteção, o livre mercado vira ficção. Concorrência sem privilégios é liberdade; o resto é capitalismo de compadrio.