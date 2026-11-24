Por Assessoria

Publicada em 24/11/2026 às 08h29

Em apenas uma semana de trabalho, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - Seminsp, concluiu mais uma importante obra de pavimentação asfáltica no município.

Desta vez, os serviços contemplaram a Rua Adalberto Costa Gadelha, no trecho entre as ruas Monteiro Lobato e Castelo Branco, no Setor 06.

Mesmo com o curto prazo de execução, as equipes realizaram todas as etapas necessárias para garantir a qualidade e a durabilidade do pavimento, desde a limpeza da via, remoção de pedras, terraplanagem e preparação da sub-base e da base, até a aplicação da capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ.

A obra foi executada de forma direta pelas equipes da Seminsp, por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Dr. Luís do Hospital, mais contrapartida com recursos próprios da Prefeitura de Jaru.

O prefeito Jeverson Lima acompanhou os trabalhos e destacou que a frente de serviço integra o conjunto de investimentos em infraestrutura urbana realizados pela administração municipal, que já soma mais de 50 quilômetros de asfalto novo em menos de dois anos. “Mais uma obra que executamos e entregamos em tempo recorde, mantendo o nosso compromisso com a agilidade dos trabalhos e a qualidade dos serviços prestados à população”, ressaltou o prefeito.

Jeverson também enfatizou que a pavimentação representa um avanço significativo para os moradores da região, que passam a contar com melhores condições de tráfego, mais segurança e mobilidade urbana. “Além de proporcionar mais conforto e qualidade de vida à população, a melhoria na infraestrutura contribui para a valorização dos imóveis e favorece a chegada de novos investimentos à região”, disse.