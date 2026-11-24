Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/11/2026 às 08h55

Marcos Rogério poderá ter à disposição o maior volume de recursos já administrado por um governador de Rondônia se revisar a distribuição do orçamento e buscar compensações financeiras da União. A avaliação é do ex-governador Daniel Pereira, que, em entrevista a Robson Oliveira, no podcast Resenha Política, defendeu a redução gradual dos repasses aos demais poderes e órgãos autônomos. Ex-dirigente do Sebrae e sindicalista, Pereira também contestou a ideia de que Lula seja adversário do agronegócio.

Para ampliar a capacidade financeira do próximo governo, Pereira apresentou três propostas: apurar valores que, segundo ele, a União deve ressarcir pela demora na transposição de servidores; discutir judicialmente a federalização da Ceron; e acelerar a transferência de servidores estaduais para o quadro federal. Nesta última frente, sugeriu criar uma secretaria específica para acompanhar os processos e reduzir as despesas de pessoal do estado.

“Então, se ele fizer essas três coisas bem feitas e essa revisão orçamentária, o governador Marcos Rogério vai ser o governador que teve mais recursos na história de Rondônia. Eu espero que ele consiga implementar todas as propostas dele, que todos nós saímos ganhando.”

A revisão defendida pelo ex-governador passa pela Assembleia Legislativa e por uma negociação com as instituições que recebem os repasses. Segundo os números apresentados por Pereira, a parcela destinada aos demais poderes e órgãos autônomos passou de aproximadamente 15% para 20% do orçamento após a crise econômica de 2015 e 2016. Ele sustenta que essa participação permaneceu elevada mesmo com a recuperação das receitas e propõe retornar gradualmente ao patamar de 15% durante uma gestão.

“A Assembleia tem condições de dar uma contribuição para o povo de Rondônia e de, em quatro anos, pegar esse orçamento, que hoje é 20% para poderes e órgãos, trabalhar gradativamente isso para ser pelo menos 15%. Não precisa ser nem os 12% de Tocantins, já seria uma grande contribuição.”

Na comparação feita por Pereira, Tocantins destina cerca de 12% do orçamento a essas instituições, embora tenha população e orçamento semelhantes aos de Rondônia. Conforme sua estimativa, a diferença de oito pontos percentuais representaria R$ 1,34 bilhão em 2026. O ex-governador também questionou a expansão dos gastos com prédios do Ministério Público, afirmou que a instituição “parece que virou uma agência imobiliária” e contrapôs essas despesas à necessidade de estrutura para atender a população na saúde.

Questionado sobre por que não promoveu essa revisão quando governou Rondônia, em 2018, Pereira afirmou que precisou administrar sucessivas crises financeiras. Entre elas, relatou uma determinação para depositar R$ 370 milhões referentes a precatórios atrasados, valor que, segundo ele, equivalia a quase duas folhas de pagamento. Disse ter cogitado renunciar caso não conseguisse reverter a cobrança e entregar simbolicamente o governo ao então presidente do Tribunal de Justiça, Walter Waltenberg, para que o Judiciário demonstrasse como cumprir a exigência.

“Eu ia pegar todo o secretariado, eu ia renunciar o mandato na escadaria do TJ, entregando a chave do Estado para o presidente do Tribunal de Justiça. Eu queria ver como é que eles iam resolver isso. Porque criar sanções para os outros é muito fácil. Agora ir para o lugar do cara e fazer a parte dele é difícil.”

Segundo Pereira, a medida acabou suspensa pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ex-governador citou ainda a greve dos caminhoneiros, o risco de retorno de policiais militares transpostos à folha estadual e a renegociação da dívida de Rondônia como situações que concentraram sua atenção durante os meses em que esteve à frente do Executivo.

Ao tratar da economia, Pereira atribuiu parte do crescimento do agronegócio às políticas de crédito dos governos petistas e rejeitou a associação entre proteção ambiental e oposição ao produtor rural. Para ele, a atividade produtiva deve ser distinguida dos crimes ambientais, cuja apuração cabe às autoridades policiais. Também citou investimentos em logística e defesa sanitária realizados por diferentes governos estaduais como fatores que contribuíram para a expansão da produção de grãos e da pecuária em Rondônia.

“O maior aliado do agronegócio da história do Brasil chama-se Luiz Inácio Lula da Silva.”

A entrevista também abordou a trajetória política e sindical de Pereira, sua passagem pelo Sebrae, a tributação estadual e os desafios da sustentabilidade na produção rural. Ao final, ele se colocou à disposição para contribuir com o futuro governo Marcos Rogério.

Assista à entrevista na íntegra.