Por G1

Publicada em 24/11/2026 às 09h08

Gisèle Pelicot, que esteve no centro de um julgamento histórico na França em que 50 homens foram condenados de estuprá-la enquanto ela dormia, denunciou que fotos suas de nudez foram utilizadas comercialmente para promoção de um livro. "Fui humilhada novamente", afirmou ela sobre o incidente.

A francesa de 73 anos disse à emissora francesa BFMTV que fotos em que ela aparece nua foram enviadas à mídia para promover um livro sobre controle coercitivo. Ela afirmou que pretende tomar medidas judiciais contra a editora e a autora da obra.

👉 Gisèle Pelicot ficou conhecida mundialmente em 2024, quando veio à tona o escândalo que seu ex-marido a dopava e trazia estranhos à sua casa para estuprá-la. Dominique Pelicot e outros 50 réus foram todos condenados, e suas penas somaram mais de 400 anos de prisão.

"Estou profundamente chocada com o fato de imagens da parte mais íntima da minha vida privada estarem sendo exibidas e exploradas para fins comerciais. (...) Me sinto novamente humilhada, exposta e ferida, como se o sofrimento do julgamento já não tivesse sido suficiente", afirmou Pelicot à BFMTV na segunda-feira (23).

Segundo a imprensa francesa, a Tinbad, uma pequena editora de Paris, enviou por e-mail a veículos de comunicação fotos de Pelicot nua, feitas por seu ex-marido, para promover um livro escrito pela filósofa e psicanalista Sabine Prokhoris.

Segundo a emissora britânica BBC, Prokhoris criticou anteriormente o movimento Me Too, uma mobilização contra assédio e violência sexual em que mulheres eram incentivadas a denunciar seus abusadores.

Em um comunicado publicado em seu site, a Tinbad pediu desculpas a Pelicot e a Prokhoris e afirmou que não haverá novas tiragens do livro além dos 280 exemplares que já estão em circulação. A editora disse também que "nenhuma imagem de estupro ou vídeo pornográfico" foi enviada à imprensa.

A agência de notícias francesa AFP citou o texto de apresentação do livro, segundo o qual o controle coercitivo seria "um dos pilares da doutrina do movimento #MeToo". "Essas situações psicológicas, fundamentalmente ambíguas por natureza, envolvem cada uma das partes de maneira igualmente responsável, embora não simétrica", afirma o texto.

A obra tem um capítulo que cita o escândalo Pelicot. No entanto, o advogado da idosa francesa, Christophe Bigot, disse à BFMTV que o livro "questiona sua condição de vítima".

Prokhoris disse à AFP que atribui "total responsabilidade" à editora pela campanha promocional, que chamou de "inadequada".