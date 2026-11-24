Por G1

Publicada em 24/11/2026 às 09h21

A corveta russa Merkury, avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, foi atingida na última segunda-feira (22) durante um ataque atribuído à Ucrânia contra o porto de Benghazi, na Líbia. Imagens divulgadas após a operação mostram que a maior parte do navio ficou submersa. Apenas parte da proa permaneceu acima da água.

A estimativa de valor equivale a cerca de US$ 200 milhões e foi divulgada por publicações especializadas em defesa. O contrato original de construção da embarcação foi de aproximadamente 17,2 bilhões de rublos, segundo informações reunidas pelo site The Pricer.

Também é possível ver fumaça saindo da estrutura da embarcação e destroços espalhados pelo cais.

Segundo autoridades do leste da Líbia, o navio havia parado no porto para reabastecer e receber suprimentos durante o retorno à Rússia. A escala ocorreu no âmbito de acordos de cooperação marítima entre os dois países.

A publicação especializada em defesa Army Recognition afirmou que a operação ucraniana envolveu sete drones navais. Segundo o veículo, um helicóptero Ka-27 que estava a bordo da corveta também foi destruído. O cargueiro militar russo MV Angara teria sido atingido na mesma operação.

A extensão dos danos e os detalhes do ataque ainda dependem de confirmação independente. As informações sobre o número de drones empregados e a destruição do helicóptero foram divulgadas pela Army Recognition.

Nesta imagem, extraída de um vídeo divulgado pelo serviço de imprensa do Ministério da Defesa da Rússia em 16 de julho de 2023, a corveta Merkury, da Marinha russa, participa de exercícios militares navais no mar Báltico. — Foto: Ministério da Defesa da Rússia

Como é a corveta Merkury

A Merkury é uma corveta da Marinha russa incorporada à frota em maio de 2023. O navio pertence ao Projeto 20380, conhecido na classificação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) como classe Steregushchiy.

A construção começou em fevereiro de 2015, no estaleiro Severnaya Verf, em São Petersburgo. Na época, a embarcação se chamava Retiviy. O navio foi lançado ao mar em março de 2020 e foi rebatizada como Merkury em outubro de 2021.

A corveta tem cerca de 104,5 metros de comprimento e deslocamento de aproximadamente 2.200 toneladas. Pode atingir velocidade de cerca de 50 km/h e tem uma tripulação estimada em 90 pessoas.

Os navios do Projeto 20380 foram projetados principalmente para operar em áreas costeiras. Entre suas funções estão patrulhamento, escolta de embarcações e combate a navios e submarinos. O projeto também incorpora características para reduzir a detecção por radares.

O armamento da Merkury inclui oito mísseis antinavio Kh-35, um sistema de defesa antiaérea Redut e um canhão naval A-190 de 100 milímetros. A embarcação também conta com sistemas AK-630, de defesa aproximada, e torpedos e antitorpedos Paket-NK.

O navio tem ainda convés e hangar para operar um helicóptero Ka-27, usado principalmente em missões de combate a submarinos.

LEIA TAMBÉM

O que os homens mais ricos da Rússia esperam para o futuro sem Putin

Como foi a captura de narcotraficante mexicano na lista dos 10 mais procurados do FBI

VÍDEO: Menino de 7 anos é resgatado após 14 horas sob escombros na Ucrânia: 'Não tenham pressa, estou bem'

Impacto além do barco

A Merkury não é um cruzador ou destróier de grande porte, mas integra uma classe moderna de navios de combate russos. A combinação de mísseis antinavio, defesa aérea e capacidade de combate a submarinos permite que a corveta participe de operações de escolta e combate.

O ataque também chama a atenção pela localização. Benghazi fica no litoral do Mediterrâneo, longe das principais áreas de combate da guerra entre Rússia e Ucrânia.

A corveta havia participado de operações de escolta de cargas militares russas no Mediterrâneo e em rotas de apoio às atividades de Moscou na África. A publicação relacionou a parada em Benghazi à atuação da Líbia como ponto de apoio logístico russo na região.

Se a extensão dos danos for confirmada, a operação representará a perda de um navio de guerra incorporado à frota russa havia pouco mais de três anos. O episódio também expõe os riscos para a logística militar de Moscou no Mediterrâneo.