Por Jaru noticia

Publicada em 24/11/2026 às 09h30

Um grave acidente de trânsito foi registrado na BR-364, a aproximadamente 10 quilômetros do município de Ariquemes, em Rondônia.

De acordo com informações preliminares, dois veículos se envolveram em uma colisão no trecho da rodovia. Até o momento, não há informações confirmadas sobre possíveis vítimas ou sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

A ocorrência deverá ser apurada. Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.

Em breve, mais informações.