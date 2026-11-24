Por Conexão Rondônia

Publicada em 24/11/2026 às 09h33

José Ronaldo Moura de Amorim subiu ao pódio na categoria de 50 a 54 anos, nos 10 quilômetros, com o tempo de 43min48s, em competição que reuniu atletas de diversas regiões do Brasil e do exterior.

O atleta cacoalense José Ronaldo Moura de Amorim conquistou o terceiro lugar na categoria de 50 a 54 anos, nos 10 quilômetros da Corrida Internacional Marco Zero. Foto: Assessoria.

O policial penal e atleta amador José Ronaldo Moura de Amorim, de Cacoal (RO), conquistou um importante resultado na 2ª edição da Corrida Internacional Marco Zero, realizada no último domingo (22), em Ji-Paraná. O cacoalense garantiu a terceira colocação na categoria de 50 a 54 anos, na prova de 10 quilômetros, concluindo o percurso em 43min48s.

A competição reuniu corredores de diversas regiões do Brasil e também atletas internacionais, consolidando-se como um dos eventos de destaque do calendário esportivo de Rondônia. Na modalidade público geral, a prova registrou 787 concluintes.

O evento integrou a programação comemorativa pelos 49 anos de emancipação político-administrativa de Ji-Paraná e contou com a participação de atletas de alto nível técnico, incluindo representantes da elite do atletismo brasileiro e internacional.

O percurso teve largada no primeiro distrito de Ji-Paraná e chegada no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, localizado no segundo distrito. A competição seguiu as normas da World Athletics (WA), da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Federação de Atletismo de Rondônia (FARO), além de contar com Permit Prata da CBAt, certificação que atesta o enquadramento técnico da prova nos critérios da entidade.

Mesmo enfrentando uma rotina intensa e desgastante na profissão de policial penal, José Ronaldo mantém a dedicação aos treinamentos e às competições de corrida de rua. Ao longo dos últimos anos, participou de diversas provas em Rondônia, acumulando bons resultados. Entretanto, a conquista em Ji-Paraná teve um significado especial por se tratar de uma competição internacional, certificada e com a presença de atletas de destaque no cenário esportivo.

O resultado foi motivo de grande satisfação para o corredor, que destacou a emoção de participar de uma prova dessa dimensão e, principalmente, conquistar um lugar no pódio.

“A felicidade é muito grande. Poder participar de uma prova dessas, ao lado de grandes referências do atletismo brasileiro e mundial, numa competição com alto número de participantes, a maioria com grande nível técnico, é uma honra. Mais gratificante ainda é ter conseguido subir ao pódio como terceiro colocado na categoria de 50 a 54 anos”, destacou José Ronaldo.