Por G1

Publicada em 24/11/2026 às 09h42

A Igreja Católica pode ter a sua primeira santa da geração Z. A jovem americana Maria Middleton, que morreu aos 18 anos após enfrentar um tumor cerebral inoperável, teve o avanço do seu processo de beatificação e canonização aprovado pela Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos na última terça-feira (17).

Maria morreu em outubro de 2020, após receber o diagnóstico da doença aos 16 anos. Durante o tratamento, ficou conhecida pela forte ligação com a fé católica, que levou pessoas de diferentes partes do mundo a rezarem por sua recuperação.

A decisão dos bispos americanos, tomada após um pedido de um arcebispo da Filadélfia, é uma das primeiras etapas do processo de canonização, que ainda depende de uma investigação sobre a vida da jovem e do reconhecimento de milagres atribuídos à sua intercessão.

Em entrevista à emissora americana ABC, os pais da jovem, Susan e Brian Middleton, contaram que ainda estão tentando assimilar a possibilidade de ver a filha reconhecida como santa.

"A santidade é possível. Deus nos criou para sermos santos", disse Susan à rede de TV.

Quem era Maria Middleton?

Maria nasceu em 2002 na Pensilvânia, nos EUA. Os pais contaram à ABC que ela era uma adolescente comum, fã de Taylor Swift, mas tinha uma fé extraordinária.

"Nossa frase favorita da Maria é: 'Você não precisa ser esquisito para ser santo'", contou Brian. "Ela era completamente normal em todos os sentidos, mas tinha uma fé extraordinária e uma dedicação à virtude."

Aos 16 anos, ela foi diagnosticada com um tumor cerebral inoperável. Mesmo assim, durante o tratamento, participou de uma viagem missionária a Uganda, na África.

Ela morreu em outubro de 2020 e, desde então, seu túmulo recebe visitantes de todo o mundo.

Após a morte da filha, Susan e Brian encontraram textos feitos por Maria que falavam sobre sua fé.

"Queríamos saber qual tinha sido a última coisa que ela conseguiu escrever, segurando uma caneta. E ela nos deixou a mensagem: 'Pense na esperança'", contou Susan à ABC.

A expressão, escrita originalmente em inglês como "Think Hope", é o título de um livro sobre a jovem que retrata a vida de Maria durante o tratamento, sua relação com a fé católica e como a religião esteve presente mesmo quando estava doente. O livro também aborda a repercussão de história entre fiéis de diferentes países.

O que falta para Maria se tornar santa?

Maria ainda precisa passar por diferentes etapas antes de ser reconhecida como santa pela Igreja Católica. A decisão dos bispos americanos permite que o processo avance, mas não significa que a canonização esteja garantida.

O próximo passo depende da autorização do Vaticano. Com o aval, a Igreja poderá dar início à análise dos escritos deixados pela jovem e à investigação sobre sua vida.

Segundo a ABC, igrejas da região onde Maria morava já estão pedindo que pessoas que a conheceram ou tenham informações sobre ela se manifestem para ajudar na investigação.

O processo também exige que dois milagres sejam atribuídos à intercessão de Maria. Caso seja canonizada, ela poderá se tornar a quarta santa nascida nos Estados Unidos e a primeira da geração Z.