Por G1

Publicada em 24/11/2026 às 09h27

Os pedidos de refúgio de cubanos no Brasil chegaram a 4.885 em setembro de 2026, o maior número mensal registrado neste ano, de acordo com o Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De janeiro a setembro, as solicitações somam 33.185, uma alta de 8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O crescimento ganhou força a partir de agosto, mês em que os pedidos de refúgio chegaram a 4.292, alta de 18% em relação a julho. Em setembro, houve novo avanço, de 13,8%.

Os dados parciais também mostram uma mudança na principal porta de entrada de cubanos no Brasil. Roraima superou o Amapá, que liderava os registros em 2025, e passou a concentrar 62,5% das entradas nos primeiros nove meses de 2026, segundo a Polícia Federal (veja mais abaixo).

A alta ocorreu em meio ao agravamento da crise econômica e energética em Cuba. Em julho, a ilha enfrentou três apagões nacionais em apenas nove dias. No início de agosto, novos colapsos da rede elétrica deixaram milhões de pessoas sem energia, em um cenário de escassez de combustível, alimentos e medicamentos.

A falta de energia motivou protestos em Havana nos dias seguintes (leia mais aqui). Na semana passada, um programa especial do Profissão Repórter mostrou como a escassez de energia e combustíveis prejudica a produção de alimentos e o sistema de transportes da ilha. Há também oferta reduzida de comida e medicamentos.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Caco Barcellos, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que o país atravessa graves problemas e condenou decisões do governo americano, que, segundo ele, submetem a população cubana a uma "asfixia".

O governo Trump impõe a Cuba um bloqueio que reduziu drasticamente a chegada de petróleo à ilha. Além disso, a captura de Nicolás Maduro por forças americanas, em janeiro, cortou o fornecimento a partir da Venezuela.

Os Estados Unidos também adotaram uma política de taxar produtos de países que forneçam petróleo a Cuba e impuseram sanções a autoridades cubanas, entre elas o presidente.

Durante o ano, Trump afirmou em declarações públicas que poderia tomar o controle da ilha. Apesar da retórica, não foram realizadas até o momento operações militares com essa finalidade.

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Cubanos e venezuelanos

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, cubanos apresentaram 33.185 pedidos de refúgio, crescimento de 8% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registradas 30.731 solicitações.

O grupo respondeu por quase 60% de todos os pedidos apresentados no Brasil neste ano.

Até 2024, os venezuelanos lideravam as solicitações de refúgio. Naquele ano, foram registrados 27.150 pedidos de venezuelanos e 22.288 de cubanos.

A situação se inverteu em 2025, quando os pedidos de cubanos quase dobraram e chegaram a 41.919, enquanto os de venezuelanos recuaram para 21.233.

Entre janeiro e setembro deste ano, os venezuelanos apresentaram cerca de 9 mil pedidos, uma queda de 43,7% em relação a 2025.

Roraima passa a ser principal porta de entrada

Roraima passou a ser o principal estado de entrada de cubanos no Brasil em 2026, superando o Amapá, que liderava os registros no ano passado.

Como mostrou uma reportagem do g1 Roraima, publicada em junho, cubanos têm utilizado uma rota que passa pela Guiana.

Durante a travessia, muitos são aliciados por coiotes, que cobram para facilitar a entrada irregular no Brasil. Os migrantes relataram situações de fome, abandono e exploração financeira ao atravessar rios e áreas de mata.

Dados do Sistema de Tráfego Internacional (STI), da Polícia Federal, mostram que Roraima concentrou 18.501 entradas de cubanos entre janeiro e setembro de 2026, o equivalente a 62,5% de todos os registros no país nesse período. Em todo o ano de 2025, haviam sido contabilizadas 3.702 entradas pelo estado.

O cenário era diferente no ano passado, quando o Amapá liderava os registros, com 8.473 entradas, seguido por São Paulo (4.960) e Roraima (3.702).

Nos primeiros nove meses de 2026, São Paulo aparece em segundo lugar, com 3.862 entradas, e o Amapá, em terceiro, com 3.183.

A mudança também aparece no tipo de fronteira utilizado. As entradas por vias terrestres passaram de 23% do total registrado em 2025 para 66% nos primeiros nove meses de 2026.

Além da mudança nas portas de entrada, houve crescimento no volume total de deslocamentos. Entre janeiro e setembro de 2026, foram registradas 29.623 entradas de cubanos no Brasil, número 36,8% superior às 21.658 contabilizadas durante os 12 meses de 2025, mesmo com três meses a menos de observação.

No mesmo período de 2026, a Polícia Federal registrou 13.253 saídas de cubanos, resultando em um saldo positivo de 16.370 movimentos de entrada e saída.

Os dados contabilizam movimentações nas fronteiras, e não necessariamente pessoas que passaram a morar no Brasil. Uma mesma pessoa pode ter mais de uma entrada ou saída.

Quase 100 mil pedidos de cubanos estavam em análise

Além das novas solicitações, os dados do OBMigra mostram que 99.306 pedidos de refúgio de cubanos estavam em análise em setembro de 2026. O número corresponde a 58,7% das 169.136 solicitações de todas as nacionalidades que aguardavam etapas de análise ou estavam em recurso.

Os venezuelanos aparecem em segundo lugar, com 36.676 pedidos em análise. Em seguida, estão os colombianos, com 3.440, e os haitianos, com 3.136.

Tabela mostra a quantidade de pedidos de refúgio no Brasil em análise em setembro de 2026 — Foto: Arte/g1

A quantidade de processos em análise não representa novos pedidos feitos neste ano, mas solicitações registradas anteriormente que ainda não tiveram uma decisão definitiva nas etapas consideradas pela base.

No Brasil, o reconhecimento da condição de refugiado é destinado a pessoas que se enquadram nos critérios previstos na legislação, incluindo situações de perseguição ou grave e generalizada violação de direitos humanos. A apresentação do pedido não significa que o solicitante já tenha obtido o reconhecimento como refugiado.