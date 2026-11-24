Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/11/2026 às 09h10

PORTO VELHO, RO - A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) manteve, por unanimidade, a condenação de um homem ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais ao vereador de Porto Velho Jeovane Ibiza. O parlamentar foi associado à facção criminosa Comando Vermelho em um vídeo publicado no Instagram, sem que fossem apresentadas provas capazes de sustentar a acusação.

O julgamento ocorreu em 13 de novembro de 2026, sob a relatoria do magistrado João Luiz Rolim Sampaio. O acórdão, assinado eletronicamente em 23 de novembro, também manteve a determinação de retirada do vídeo e a proibição de novas publicações com o mesmo teor ofensivo.

Segundo o voto do relator, o responsável pela publicação utilizou imagens do vereador enquanto fazia comentários sobre uma suposta ligação do parlamentar com a organização criminosa. No mesmo conteúdo, Jeovane Ibiza foi chamado de “figura ridícula” e “idiota”, além de ser alvo de referências depreciativas relacionadas à sua vida social e ao comportamento em festividades.

Ao recorrer da condenação, o homem sustentou que havia exercido o direito à crítica política com fundamento em fatos públicos verificáveis. Argumentou ainda que a utilização da palavra “supostamente” afastaria uma acusação categórica e que agentes políticos devem estar sujeitos a um grau maior de fiscalização pública.

O recorrente também questionou a comprovação dos danos morais, o valor da indenização e a determinação judicial que impede a republicação do conteúdo, sob o argumento de que a medida equivaleria à censura prévia.

As alegações foram rejeitadas pelo relator, que destacou a inexistência de elementos objetivos capazes de vincular o parlamentar à organização criminosa.

“Cumpre ressaltar, nesse contexto, que não há inquérito policial, investigação ministerial, denúncia criminal, ação penal ou qualquer ato de autoridade pública que estabeleça vínculo entre o autor e a referida facção”, registrou Sampaio.

Entre os elementos apresentados pelo responsável pelo vídeo estavam relações pessoais de amizade, gestos em fotografias, doações eleitorais realizadas por determinado indivíduo e circunstâncias relacionadas ao principal reduto eleitoral do vereador.

Na avaliação do magistrado, essas informações, consideradas isoladamente ou em conjunto, não constituíam fundamento suficiente para uma imputação dessa gravidade. O relator também ressaltou que eventuais ilícitos praticados por conhecidos, ex-assessores ou doadores não poderiam ser automaticamente atribuídos ao parlamentar.

O emprego da palavra “supostamente” também foi examinado pelo colegiado. Conforme a fundamentação adotada, a responsabilidade civil deve ser analisada a partir do efeito produzido pelo conjunto da mensagem, e não exclusivamente pela utilização de uma expressão que indique dúvida.

“O uso do vocábulo "supostamente" não exclui a ilicitude quando o contexto geral da manifestação ostenta nítida natureza difamatória”, estabelece uma das teses de julgamento constantes no acórdão.

Ao manter a indenização de R$ 10 mil, o relator considerou a gravidade da associação, os ataques pessoais e a repercussão do vídeo. Em menos de 36 horas, a publicação havia registrado 1.700 visualizações e 59 compartilhamentos em um perfil público do Instagram.

O magistrado também afastou a tese de censura prévia, esclarecendo que a determinação judicial não impede o condenado de mencionar Jeovane Ibiza, fiscalizar sua atuação parlamentar ou formular críticas políticas. A restrição alcança especificamente a republicação de conteúdo com o mesmo teor ofensivo, acusatório e infundado.

Além da indenização, o recorrente foi condenado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade dessas despesas ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A decisão foi proferida no processo nº 7011019-81.2026.8.22.0001. Cabe recurso.