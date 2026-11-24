Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/11/2026 às 09h15

Porções de maconha, dinheiro, balanças de precisão e materiais utilizados no tráfico de drogas foram encontrados durante uma ação policial na noite desta segunda-feira (23), na zona leste de Porto Velho.

A ocorrência foi registrada na Rua Amarelo Manga, no bairro Tiradentes, onde, segundo denúncias recebidas pela Polícia Militar, funcionava um ponto de comercialização de entorpecentes.

Com base nas informações, uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão, sob o comando do tenente-coronel Jairo, realizou uma abordagem no local.

Durante a intervenção policial, um jovem de 22 anos foi preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.