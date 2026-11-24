Por pvhnoticias.com

Publicada em 24/11/2026 às 09h00

Um carro modelo Fiat Uno de cor branca foi apreendido pela PM na noite desta segunda-feira (23), no bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

Segundo a PM, populares viram o veículo abandonado mo final da Rua Êxito, próximo ao residencial Orgulho do Madeira e acionaram o 190.

No local a PM constatou se tratar de um dos veículos usados por membros do CV, no ataque realizado no Porto Madero, que deixou uma mulher baleada na noite do último domingo (22)

Na ocasião um foragido da justiça foi baleado e o comparsa preso com duas armas, após confronto com a PM na Rua Humaitá com Jor Sérgio Melo, após uma perseguição que acabou também com um carro Etios apreendido também.

O Uno foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Furtos e Roubos. A Polícia Civil investiga o caso.