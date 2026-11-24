Por IG

Publicada em 24/11/2026 às 09h48

Mariana Goldfarb, de 36 anos, encantou os seguidores nesta segunda-feira (23) ao compartilhar uma sequência de imagens no Instagram. No álbum de fotos, a influenciadora e modelo mostrou momentos da rotina e exibiu o corpo escultural em um clique de biquíni.

Para abrir o carrossel, Mariana elegeu uma foto em que surge usando um vestido vermelho coladinho, que destacou suas curvas. A influenciadora também mostrou registros de sua rotina de exercícios na academia e de pós-treino.

Mariana ainda mostrou toda a sua boa forma em um clique de biquíni. Na imagem, ela aparece sentada em meio às rochas de uma praia, vestindo um biquíni vermelho de alças fininhas e exibindo as tatuagens espalhadas pelo corpo sarado.

Nos comentários da publicação, amigas famosas exaltaram a beleza da influenciadora."Gateusa", escreveu Alice Wegmann. "Gata", elogiou Alane Dias. Fãs também não pouparam elogios à famosa."A beleza dela é um escândalo", declarou uma. "Musa", disse outro seguidor da modelo.

Carnaval 2026

Mariana Goldfarb impressionou o público com seu físico sarado faltando pouco mais de dois meses para o início do Carnaval 2027. Em outubro deste ano, a influenciadora foi confirmada como musa da Grande Rio, posto que reúne outros nomes famosos como Alane Dias, Brunna Gonçalves e Adriana Bombom.

"Toda classe, beleza e encanto da super @marianagoldfarb! Mais um ano juntas, mais uma musa da Grande Rio para o #Carnaval2027!", escreveu a agremiação de Duque de Caxias na legenda da postagem que confirmava a famosa em mais um ano à frente do posto.

Na ocasião, Mariana reagiu à novidade por meio das redes sociais."Gente, minha vida mudou depois que entrei para o Carnaval. Eu amo fazer parte disso aqui e a minha entrega é total e é de coração. Obrigada por mais um ano, Grande Rio. Vai ser muito lindo 2027, tenho certeza", escreveu.