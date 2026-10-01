“Quem tem currículo não vive de promessa”, afirma Fernando da BlueRay em campanha porta a porta em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 08h53

O candidato a deputado federal Fernando da BlueRay (PSD) está percorrendo Ariquemes a pé, de porta em porta, para pedir votos e apresentar sua trajetória aos moradores. Em publicação nas redes sociais, Fernando defendeu que quem disputa uma vaga na Câmara dos Deputados precisa olhar o eleitor nos olhos e mostrar o que já fez.

“Quem tem currículo pega na mão do eleitor e mostra aquilo que já fez e não vive de promessa”, afirmou.

Na caminhada pela cidade, Fernando coloca sua atuação em Ariquemes como argumento para conquistar a confiança da população. O candidato sustenta que o eleitor precisa ter condições de reconhecer o trabalho de quem pede seu voto e confrontar o discurso de campanha com a trajetória apresentada.

“Nós estamos fazendo uma campanha dentro da cidade de Ariquemes, pedindo voto, porta a porta, a pé, pegando na mão de cada eleitor, mostrando o nosso currículo, aquilo que a gente já fez pela nossa cidade, que vocês conseguem enxergar”, declarou.

Fernando também criticou candidatos que, segundo ele, mantêm distância da população durante a campanha. “Enquanto tem muito candidato de cima de carro de som, nós estamos porta a porta”, disse.

A cobrança se estendeu aos problemas enfrentados pelos rondonienses. O candidato citou a violência contra mulheres e crianças, o avanço das facções criminosas, as condições das rodovias, os pedágios, o atendimento hospitalar e o custo da energia elétrica. Para Fernando, essas questões exigem presença e compromisso dos representantes políticos.

“Enquanto esses índices assolam o nosso estado, a gente vê os políticos de longe passando por cima. Sem pegar na mão do eleitor, sem ir ali, corpo a corpo, olhar no olho e pedir o voto”, criticou.

Fernando da BlueRay disputa uma vaga na Câmara dos Deputados com o número 5500. Em Ariquemes, reforça o pedido de apoio com a mensagem que conduz suas visitas: “Pé no chão, mostrando que quem tem currículo pega na mão do eleitor e mostra aquilo que já fez.”