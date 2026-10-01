Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 01/10/2026 às 10h32

O passageiro Almog Italie, que estava no voo da Flydubai em direção a Israel nesta quarta-feira (30) disse que parecia que a aeronave atravessava uma "forte turbulência", até perceber que uma luta de vida ou morte havia ocorrido na cabine de comando.

Italie descreveu passageiros correndo para a parte da frente da aeronave e uma agitação diante da cabine de comando, onde, segundo autoridades israelenses, o copiloto havia esfaqueado o comandante na tentativa de derrubar o avião, que levava mais de 170 israelenses a Tel Aviv.

"O avião caiu por uns 20, 30 segundos, depois se estabilizou, voltou a cair e se estabilizou novamente. Então vimos que havia pessoas na parte da frente, bem diante da cabine de comando", disse ele à Reuters. "Tripulantes e passageiros que estavam na parte dianteira do avião intervieram e assumiram o controle dos dois pilotos."

Outro passageiro, Shaim Nazarovitz, descreveu à AFP o voo como "absolutamente assustador". "Ouvi gritos, gente histérica. Em um momento, você perde o chão. Não está mais ali, não está mais entre os vivos", comentou.

Doron Spielman, porta-voz do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse que o comandante ferido, ensanguentado e caído no chão, havia recorrido às "últimas forças que lhe restavam" para acionar a abertura da porta da cabine de comando.

Mais tarde, a embaixada da Índia em Riad afirmou que o piloto esfaqueado, de origem indiana, estava em situação estável, embora uma posição oficial sobre seu estado de saúde não tenha sido divulgada.

"Naquele momento, alguns passageiros que perceberam que algo estava acontecendo correram para a frente e entraram na cabine dos pilotos. Viram o piloto ferido no chão, enquanto o outro, o agressor, estava diante do painel de controle, golpeando-o", afirmou.

Segundo ele, um passageiro dominou o agressor. Um vídeo gravado a bordo e verificado pela Reuters registrou o que aconteceu em seguida.

Nas imagens, dois homens feridos aparecem caídos no chão, ambos ensanguentados. Uma voz falando em hebraico fora do enquadramento diz que um deles é o piloto "que tentaram assassinar". Outra voz identifica o segundo homem como o agressor, deitado de lado e com três faixas na platina, indicando que ele é copiloto.

"Fomos atacados agora, neste avião. Tentaram assassinar o piloto, e nós assumimos o controle da equipe", diz um homem de camisa preta, com sangue no rosto. Outro homem afirma: "Estamos aqui. Ninguém vai passar pela porta da cabine dos pilotos."

Uma tripulação reserva da Flydubai que estava a bordo assumiu o controle do avião e pousou em segurança no Aeroporto de Tabuk, informou um porta-voz da companhia aérea.

Em nota, a flydubai disse que as causas do incidente permaneciam desconhecidas e alertou contra "especulações prematuras".

Italie afirmou que a tripulação reserva "assumiu o controle do avião e o estabilizou".

"Foi bastante assustador, mas não durou muito. A maioria dos passageiros manteve a calma, e todos deram muito apoio uns aos outros. Quando pousamos na Arábia Saudita, fomos recebidos de forma muito, muito acolhedora, com uma grande equipe médica, comida e tudo de que precisávamos. Agora estamos esperando o voo de volta para Tel Aviv", disse ele.

O avião "estava realmente a ponto de cair" e foi só "graças ao engenho de muitas pessoas que contiveram o copiloto e o neutralizaram" que todos os passageiros chegaram sãos e salvos, contou outra passageira, Miryam Shira Ohayon, no aeroporto de Tabuk.

Yaniv Hayun, um dos passageiros que impediram o agressor de tomar controle do avião, foi recebido por Netanyahu ao chgar a Israel. Em vídeo do encontro, o premiê chamou Hayun de heroi. Familiares dos ocupantes da aeronave se reuniram no Aeroporto Internacional Ben-Gurion, em Tel Aviv, para receber os passageiros.