Homem cria imagens nuas e vídeo sexual falso de colega com IA nos EUA

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 30/09/2026 às 15h50

Um homem de 55 anos é procurado pela polícia de Baton Rouge, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, após ser acusado de criar imagens sexualmente explícitas falsas de uma colega de trabalho usando inteligência artificial.

Segundo a emissora local WBRZ, que teve acesso aos registros policiais, Bennet Gauthreaux teria produzido imagens em que a mulher aparecia nua, além de um vídeo gerado por IA que simulava uma relação sexual entre os dois.

O caso foi denunciado à polícia no dia 8 de setembro.

De acordo com o relato da vítima, os dois estavam indo juntos para o trabalho quando Gauthreaux teria mostrado no próprio celular diversas imagens geradas artificialmente em que ela aparecia nua.

O homem também teria exibido um vídeo falso que mostrava os dois mantendo uma relação sexual.

Mulher nunca autorizou uso da imagem

A vítima afirmou à polícia que nunca deu autorização para que sua imagem fosse utilizada na criação das fotos ou do vídeo.

Ao perceber o conteúdo, ela conseguiu registrar as imagens com o próprio celular e posteriormente apresentou o material às autoridades.

Durante a investigação, a mulher também entregou mensagens de texto que, segundo a polícia, indicariam que Gauthreaux tinha conhecimento e controle sobre o conteúdo produzido artificialmente.

O suspeito teria posteriormente afirmado que apagou as imagens e os vídeos tanto do telefone quanto dos serviços de nuvem utilizados pelo site no qual o material teria sido criado.

Polícia procura suspeito

Gauthreaux passou a ser procurado por suposta violação da legislação relacionada à produção ilícita de deepfakes.

Até a publicação da reportagem original, ele ainda não havia sido localizado pelas autoridades.

O caso ocorre em meio ao crescimento da preocupação internacional com o uso de ferramentas de inteligência artificial para a criação de imagens íntimas falsas sem consentimento, prática conhecida como deepfake sexual.

Nesse tipo de conteúdo, o rosto ou a aparência de uma pessoa real são inseridos digitalmente em imagens ou vídeos de nudez e sexo, mesmo que aquela situação nunca tenha acontecido.