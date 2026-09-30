Uma Noite no Museu emociona visitantes em uma viagem pela história de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 30/09/2026 às 16h31

Conhecer a história pelos livros é diferente de estar diante dos personagens que ajudaram a construí-la. Foi essa sensação que marcou a experiência da analista de sistemas Alessandra Masso, moradora do bairro São João Bosco, durante a programação “Uma Noite no Museu”, realizada na útlima terça-feira (29), no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.

“Eu achei muito legal e muito válido. A gente já leu sobre a história, mas escutar os personagens falando é mais emocionante. O que mais me encantou foi a história da enfermeira, até me emocionei. Acho que deveria acontecer mais vezes”, contou Alessandra.

A atividade integrou as comemorações pelos 112 anos de Porto Velho e transformou o espaço em um museu vivo. Atores caracterizados, professores, historiadores e guias de turismo conduziram o público por episódios ligados à formação da cidade e à história da Madeira-Mamoré.

Entre os personagens apresentados estavam Coronel Church, Marechal Rondon, Enfermeira Smith e Theodore Roosevelt, que foi interpretado por Flávio Terassini. Durante a experiência, ele contou detalhes da expedição realizada ao lado de Cândido Rondon pelo então chamado Rio da Dúvida.

“Naquela época não se sabia onde esse rio ia desaguar, mas hoje sabemos que o Rio da Dúvida tem um nome muito bonito: Rio Roosevelt. Foram muitos perigos durante a expedição, com animais, mosquitos, malária e outras dificuldades. É uma grande honra interpretar Theodore Roosevelt e fazer parte desse momento da história de Rondônia e de Porto Velho”, contou Flávio.

Para o secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, que acompanha a quinta edição da iniciativa, o formato permite que diferentes gerações conheçam a história de maneira lúdica.

“Os personagens ganham vida e o público tem contato com eles em primeira pessoa, ouvindo suas histórias. É um momento que reúne avô, pai, filho e neto, fortalece o sentimento de pertencimento e cria uma conexão das famílias com a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré”.

A experiência também chamou a atenção de Safira Carvalho, moradora do bairro Pedrinhas.

“Eu achei maravilhoso. É sempre importante termos momentos de cultura e lazer em Porto Velho, ainda mais na Estrada de Ferro, que é tão importante para a nossa história. Conhecer desde a formação da cidade, as migrações, os povos originários e as diferentes influências foi muito interessante”.

Cada grupo participa de aproximadamente 30 minutos de experiência. Além do encontro com os personagens, a programação inclui passeio na litorina, ampliando a imersão na história da ferrovia.

Para o prefeito Léo Moraes, a proposta permite que a população se aproxime do patrimônio de uma maneira diferente.

“Quando a história ganha voz e personagens, ela se torna ainda mais próxima das pessoas. Queremos que as famílias ocupem esse espaço, conheçam a Madeira-Mamoré e entendam a importância desse patrimônio para a construção da identidade de Porto Velho”, afirmou o prefeito.

A programação continua nesta quarta-feira (30), novamente no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, para os visitantes que adquiriram antecipadamente seus ingressos pelo PVH+.