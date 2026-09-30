Por Assessoria

Publicada em 30/09/2026 às 17h01

É com pesar que comunicamos o falecimento de Walter Sanchez, aos 72 anos, ocorrido nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2026. Nascido em 17 de fevereiro de 1954, era carinhosamente chamado de irmão Walter.

O velório será realizado nesta quinta-feira, 1º de outubro, das 9h às 16h, na Funerária Renascer, localizada na Avenida 7 com Salgado Filho. Durante a tarde, haverá um culto fúnebre, reunindo familiares e amigos para a despedida.

Às 16h, o cortejo seguirá para o Cemitério Recanto da Paz, onde ocorrerá o sepultamento.

Aos familiares e amigos, manifestamos nossos sentimentos e solidariedade neste momento de dor e despedida.

Gabinete do deputado Jean Mendonça