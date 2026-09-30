Equipe da Motolância do SAMU participou de treinamento prático para aprimorar o Atendimento Pré-Hospitalar em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 30/09/2026 às 16h28

Profissionais que atuam na Motolância do SAMU, participaram nesta terça-feira (29), de uma etapa prática de avaliação e qualificação em Atendimento Pré-Hospitalar (APH), realizada na sede do serviço em Porto Velho. O treinamento reuniu situações que fazem parte da rotina das equipes e buscou aprimorar a atuação desde a chegada à ocorrência até a continuidade do atendimento.

Durante a capacitação, os profissionais passaram por simulações de emergências clínicas e traumáticas, utilização de equipamentos e tomada de decisão diante de situações de risco. Entre os cenários trabalhados estavam acidentes de trânsito, quedas, afogamentos, queimaduras, infarto, AVC, parada cardiorrespiratória e crises relacionadas à saúde mental.

Segundo o enfermeiro emergencista e coordenador do treinamento, Lânderson Gutierres, a capacitação também trabalhou a diferença entre o tempo de chegada ao local e o período necessário para iniciar uma resposta efetiva ao problema apresentado pelo paciente.

“Temos situações em que um minuto pode fazer diferença na vida da pessoa. Por isso, trabalhamos protocolos para infarto, AVC, parada cardiorrespiratória, traumas e outras emergências. A equipe precisa saber não apenas chegar rápido, mas reconhecer o quadro e iniciar a conduta adequada o quanto antes”.

RESPOSTA MAIS RÁPIDA

A técnica de enfermagem da Motolância Helena Braga conta que a rapidez proporcionada pelas motocicletas já é percebida pela própria população durante os atendimentos.

“A Motolância vem fazendo uma diferença enorme. Quando chegamos, muitas vezes a própria população comenta como o atendimento foi rápido. Para nós é gratificante, mas também aumenta a responsabilidade de continuar estudando e nos capacitando para oferecer sempre o melhor atendimento”.

O técnico de enfermagem Wander Veiga explica que a Motolância pode chegar entre cinco e dez minutos antes da ambulância em algumas ocorrências, permitindo que os primeiros procedimentos sejam iniciados enquanto o restante da equipe está a caminho.

“A moto consegue chegar primeiro e já podemos identificar a gravidade do paciente e iniciar o atendimento. Temos desfibrilador, equipamentos para ventilação e oxigenação e materiais necessários para começar protocolos de emergência. Quando a ambulância chega, muita coisa importante já pode ter sido feita”.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, investir na preparação dos profissionais reflete diretamente na assistência prestada. “Quanto mais preparada estiver a equipe, mais segurança e agilidade teremos no atendimento. Essa qualificação fortalece o SAMU e, principalmente, melhora a resposta para quem precisa de socorro”.

Além da atualização técnica, o treinamento também abordou os critérios para acionamento da Motolância e a integração dos profissionais com a regulação médica e as demais equipes do SAMU 192. A qualificação busca padronizar as condutas e tornar o atendimento pré-hospitalar cada vez mais seguro e ágil para a população.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância da capacitação permanente das equipes que atuam nas urgências. “Em uma emergência, cada minuto importa. Preparar nossos profissionais é garantir que eles tenham conhecimento e segurança para chegar mais rápido e prestar o melhor atendimento possível à população”.