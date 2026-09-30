Bradesco processa Arthur Aguiar por dívida de quase R$ 400 mil

Por IG

Publicada em 30/09/2026 às 16h19

Arthur Aguiar, de 37 anos, está envolvido em uma nova disputa judicial. Desta vez, o Banco Bradesco entrou com uma ação contra o artista para cobrar valores relacionados a seis cartões de crédito. Na processo, ajuizado pela instituição financeira em 21 de setembro, as faturas em aberto somam uma dívida de aproximadamente R$ 400 mil.

Os valores citados pelo banco na ação são referentes a débitos registrados até agosto deste ano. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a instituição financeira solicita que o ator seja responsabilizado pelo pagamento do montante.

No processo, o Bradesco ressalta que, antes de seguir para as vias judiciais, procurou o ator para tentar resolver a pendência por meio de um acordo fora do processo. No entanto, conforme relatado nos autos, a tentativa não obteve sucesso. Agora o banco busca receber os valores que considera devidos na Justiça.

Após a publicação da notícia, Arthur Aguiar publicou uma mensagem enigmática nos Stories do Instagram.“É triste ver como não existe mais limite para nada. O importante é gerar cliques, engajamento, likes, comentários, independente do que isso pode gerar de dano no outro”, começou.

E seguiu: “A pergunta que eu deixo é: será que você que publica esse tipo de notícia ou você que cria meme, que cria vídeo debochando da vida do outro, aguentaria se fosse com você? Você suportaria ver outras pessoas expondo sua vida, da sua família, situações que não cabe a elas falarem ou julgarem? Você aguentaria?”.

O iG tentou contato com a equipe do ator para pedir um posicionamento sobre o caso, porém, não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

A cobrança acontece pouco tempo depois de outro problema judicial envolvendo o ator ser exposto publicamente. No dia 25 de setembro, Fábia Oliveira já havia divulgado que o Arthur Aguiar é alvo de um processo de despejo relacionado a uma suposta dívida de aproximadamente R$ 166 mil.

De acordo com a ação, que segue tramitando no Tribunal de Justiça de São Paulo , o ator teria alugado um apartamento em 2025, com término do contrato previsto para novembro de 2027.

No contrato, o famoso havia se comprometido a pagar mensalmente R$ 60 mil, valor correspondente ao aluguel e aos encargos da locação. No entanto, segundo informações da colunista, ele teria deixado de cumprir suas obrigações como locatário desde maio deste ano.

Isso teria acarretado um atraso nos pagamentos. A autora ainda chegou a celebrar um acordo com o artista e teria concedido a ele um "forte desconto" sobre o valor. Porém, o campeão do “BBB 22” nem sequer teria pago o valor de entrada que havia sido acordado. No total, a locadora afirma que Arthur deve R$ 166.028,30, valor que se refere a três pagamentos atrasados.

Após a repercussão do assunto, a equipe de Arthur Aguiar afirmou por meio de nota que ele não está devendo e que a situação ocorreu de forma totalmente diferente:"Arthur contesta integralmente a narrativa apresentada e esclarece que a situação foi conduzida de maneira distinta da descrita na reportagem. Os fatos e documentos pertinentes serão apresentados pelas vias legais cabíveis".