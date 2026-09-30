Cíntia Chagas se pronuncia sobre o fim de namoro de cerca de um mês com Rubinho

Por R7

Publicada em 30/09/2026 às 16h08

Cíntia Chagas confirmou ao blog, na tarde desta terça-feira (29), o fim do namoro com Rubinho Barrichello, ex-piloto da Fórmula 1. A apresentadora deixou claro que o término foi em comum acordo e sem brigas.

“Ele é um fofo. Fofíssimo”, declarou Cíntia, que comandou o quadro Calma, Que Eu Explico no Domingo Espetacular.

A apresentadora também enviou o comunicado escrito em conjunto com o ex-piloto, com quem assumiu o namoro no dia 1º de setembro. “Eu e Cintia Chagas comunicamos a vocês, em comum acordo, que não somos mais um casal”, começa o texto.

Os dois ainda afirmam que viveram uma “história breve, mas marcada por momentos especiais juntos”. “Contudo, nossas rotinas, agendas e momentos de vida acabaram nos levando a essa decisão, tomada, sobretudo, com carinho e respeito”, finalizam.