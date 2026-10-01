CRAS Itinerante: no total foram 293 atendimentos e ações realizados

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 10h03

CRAS Itinerante: cuidado, acolhimento e serviços mais perto de quem precisa!

Hoje foi dia de levar atendimento e assistência social para mais perto da nossa comunidade. Uma ação que une diferentes serviços para garantir acolhimento, orientação e apoio às famílias.

216 kits de alimentos entregues pelo Banco de Alimentos

51 atendimentos do Cadastro Único

26 atendimentos realizados pelo CREAS

Ao todo, foram 293 atendimentos e ações realizados durante o CRAS Itinerante.

Mais do que números, são famílias alcançadas, direitos garantidos e pessoas recebendo o cuidado que merecem.

Seguimos trabalhando para levar os serviços públicos cada vez mais perto da população.