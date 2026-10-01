CRAS Itinerante: no total foram 293 atendimentos e ações realizados

CRAS Itinerante: cuidado, acolhimento e serviços mais perto de quem precisa!
Hoje foi dia de levar atendimento e assistência social para mais perto da nossa comunidade. Uma ação que une diferentes serviços para garantir acolhimento, orientação e apoio às famílias.
216 kits de alimentos entregues pelo Banco de Alimentos
51 atendimentos do Cadastro Único
26 atendimentos realizados pelo CREAS
Ao todo, foram 293 atendimentos e ações realizados durante o CRAS Itinerante.
Mais do que números, são famílias alcançadas, direitos garantidos e pessoas recebendo o cuidado que merecem.
Seguimos trabalhando para levar os serviços públicos cada vez mais perto da população.
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