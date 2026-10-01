Virginia Fonseca rebate internauta após ser chamada de “brega”

Por IG

Publicada em 01/10/2026 às 10h57

Virginia Fonseca, de 27 anos, rebateu uma internauta que a chamou de “brega” nas mensagens privadas do Instagram nesta quarta-feira (30). A influenciadora identificou a seguidora como Eliete e respondeu à crítica com ironia, além de compartilhar uma foto da mulher nas redes sociais.

“Obrigada, Eliete! Vindo de você é um elogio”, escreveu Virginia. Na sequência, a influenciadora brincou sobre a decisão de responder à mensagem e afirmou que não pretende repetir a atitude. “Desculpa grupo, hoje eu acordei com os caralh* e é a primeira e última vez que posto respondendo hater kkkkkkkk”, acrescentou.

A resposta à internauta aconteceu um dia após Virginia passar por uma cirurgia para a retirada dos dois sisos superiores, nesta última terça-feira (29). A influenciadora recorreu ao procedimento depois de enfrentar dois dias de fortes dores, náuseas, crises de enxaqueca e tremores no corpo.

Antes da intervenção, ela publicou um registro deitada na maca do consultório odontológico e pediu apoio aos seguidores. “Estou por cá de novo, grupo. Me desejem sorte”, escreveu nos Stories do Instagram.

Após a cirurgia, Virginia mostrou os dois dentes extraídos ao lado do bisturi utilizado no procedimento e comemorou a conclusão da etapa. “Pronto! Tiramos os dois sisos de cima”, contou.