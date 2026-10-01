Cantor Netinho é internado após volta do câncer

Por IG

Publicada em 01/10/2026 às 10h52

O cantor Netinho, de 60 anos, voltou a ser hospitalizado após a recidiva do linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que se desenvolve nas células do sistema linfático. Por meio do Instagram, a equipe do artista informou que ele está em observação no Hospital Aliança Star, em Salvador.

"Neste momento delicado, o artista decidiu se afastar temporariamente das redes sociais para concentrar todas as suas energias no tratamento e na busca pela recuperação", disse a assessoria do famoso na quarta-feira (30).

"Novas atualizações serão divulgadas assim que houver uma resposta sobre os resultados do tratamento." Enquanto isso, fãs e amigos seguem na torcida pela recuperação do artista, que atravessa mais uma etapa importante de sua luta contra a doença", frisou a equipe do famoso.

O diagnóstico

O cantor de axé recebeu o diagnóstico de linfoma de Hodgkin em março de 2025. Na época, ele procurou rapidamente os médicos após sentir fortes dores nas costas e nas pernas.

Em junho, Netinho chegou a postar um vídeo em que dizia estar c urado da doença. Estou livre do câncer. Hoje começa a quinta temporada da quimio. Quinta de seis temporadas. Farei as seis para a consolidação da eficácia do meu tratamento",

"Não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado. Deus orientou minha querida amiga e médica Glória Bonfim Arruda e toda a sua incrível equipe de médicos. Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo", afirmou Netinho, na ocasião.

"Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com a doutora Glória, e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de quimioterapia para consolidar o resultado. Liguei também para o meu querido amigo, Roberto Kalil Filho, e pedi sua orientação. Ele me sugeriu terminar o tratamento. Então, estou aqui, firme e forte, já na quinta sessão da quimio, e restará apenas mais uma", disse, em 2025.

Em 2013, o famoso afirmou que sofreu três AVCs, perdeu a voz por usar anabolizantes e emagreceu 30kg.