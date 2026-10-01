Luis Fernando encerra campanha com agradecimento aos rondonienses e reforça compromisso com o estado

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 11h56

Ao chegar à reta final da campanha, Luis Fernando, candidato ao senado pelo PSD, faz um balanço de uma caminhada marcada pelo contato com a população e pela apresentação de propostas para Rondônia. Nas visitas aos municípios, reuniões, encontros e conversas com trabalhadores, empresários e lideranças, o candidato ouviu demandas e compartilhou suas ideias para o desenvolvimento do estado.

“Quero agradecer a cada rondoniense que me recebeu, dedicou um tempo para ouvir nossas propostas e dividiu comigo suas expectativas. Isso reforça o meu compromisso de trabalhar por um estado com mais oportunidades e qualidade de vida para a nossa população”, afirma.

Entre as propostas apresentadas estão a busca por mais recursos para a saúde, o fortalecimento da educação e a integração das forças de segurança, com investimentos em inteligência, tecnologia e valorização dos profissionais. Na infraestrutura, Luis Fernando defende a revisão das condições da concessão da BR-364, com atenção às tarifas e às melhorias necessárias na rodovia.

A defesa de um sistema tributário mais justo, com aperfeiçoamento da devolução de impostos às famílias de baixa renda, e o incentivo às atividades produtivas também fazem parte dos compromissos apresentados durante a campanha.

Luis Fernando agradece ainda às emissoras de rádio e televisão, aos portais de notícias e aos demais veículos de comunicação pelos espaços destinados a entrevistas, debates e sabatinas, assim como pela cobertura das agendas e divulgação das propostas.

Ao final da caminhada, o candidato reforça o pedido de apoio para representar Rondônia no Senado.

“Chego a este momento com gratidão e peço o seu apoio e o seu voto para levar ao Senado a experiência e o compromisso que tenho com Rondônia. Neste domingo, vote Luis Fernando, 555. Quero construir esse mandato ouvindo a nossa população e trabalhando pelas necessidades reais dos rondonienses”, conclui.