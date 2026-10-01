Conecta Jaru 2026 traz Primo Pobre e programação voltada ao empreendedorismo, inclusão e educação financeira

Por SEBRAE-RO

Publicada em 01/10/2026 às 11h40

Jaru receberá, de 26 a 29 de outubro de 2026, a primeira edição do Conecta Jaru, uma ampla agenda de conhecimento, inclusão produtiva, empreendedorismo e educação financeira promovida pelo Sebrae. A programação reúne seis ações voltadas a diferentes públicos e tem como principal atração a palestra Virada Financeira com Primo Pobre, marcada para o dia 29 de outubro, às 19h, na Igreja Batista Nacional.

O evento foi concebido para integrar iniciativas dos programas Educação que Transforma, Plural e da frente de desenvolvimento empresarial do Sebrae, ampliando o alcance das ações e fortalecendo o desenvolvimento regional por meio da qualificação e da inclusão de diferentes segmentos da população.

Grande palestra deve mobilizar a cidade

O ponto alto da programação será a palestra Virada Financeira com Primo Pobre, direcionada a empresários, colaboradores, empreendedores, trabalhadores, servidores públicos e à comunidade em geral. A atividade será realizada na Igreja Batista Nacional e integra uma proposta de educação financeira acessível, abordando planejamento pessoal, organização do orçamento e decisões conscientes de consumo.

Além da palestra noturna, o influenciador também participará de uma apresentação exclusiva para estudantes do ensino médio no período da manhã. A iniciativa faz parte do programa Educação que transforma e busca aproximar os jovens de temas relacionados à gestão financeira e ao planejamento de futuro.

Programação diversificada

O Conecta Jaru promoverá atividades voltadas à inovação social, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. No dia 26 de outubro, a programação será aberta com a Maratona de Inovação Social e a ação empreender na Melhor Idade, voltada para pessoas com 60 anos ou mais. Já nos dias 27 e 28, serão realizadas uma oficina Oficina de Marketing Digital: Como Vender pelo Instagram e um Curso de Técnicas de Oratória e Comunicação para Mulheres empreendedoras e lideranças femininas.

Parceria para o desenvolvimento local

Para o Sebrae, o Conecta Jaru foi estruturado para reunir diferentes públicos e instituições em uma única agenda, fortalecendo a cooperação entre entidades e ampliando o alcance das ações de capacitação. A iniciativa conta com a participação de parceiros como a Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Secretaria Municipal de Assistência Social e outras organizações envolvidas nas atividades.

A expectativa é que o evento contribua para a disseminação da educação financeira, para o fortalecimento dos pequenos negócios e para a promoção de oportunidades de desenvolvimento econômico e social no município.

Os ingressos para a grande palestra podem ser adquiridos pela plataforma oficial do Sebrae. Os interessados devem acessar Virada Financeira com Primo Pobre e garantir a vaga para acompanhar um dos principais nomes da educação financeira popular do país durante o Conecta Jaru 2026.