Rolim de Moura apresenta resultados da Saúde referentes ao 2º quadrimestre de 2026 em audiência pública

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 12h02

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio do Fundo Municipal de Saúde, realizou no dia 30 de setembro de 2026, às 8h30, na Câmara Municipal, a Audiência Pública do Fundo Municipal de Saúde referente ao 2º quadrimestre de 2026.

A audiência foi realizada em cumprimento ao artigo 36 da Lei Complementar nº 141/2012, que estabelece, entre outras medidas, a apresentação periódica das informações relacionadas à gestão da saúde pública, garantindo transparência e possibilitando o acompanhamento pela sociedade.

Durante o encontro, foram apresentados os resultados acumulados até o segundo quadrimestre do exercício de 2026, além das principais ações desenvolvidas pela gestão municipal da saúde no período.

A audiência pública também representa um importante instrumento de participação popular, permitindo que a sociedade acompanhe a execução das políticas públicas de saúde e conheça os resultados alcançados pelo município.

De acordo com a gestora do Fundo Municipal de Saúde, Geiciane Louback Feitoza, a participação da sociedade é fundamental para o fortalecimento da transparência e do controle social na saúde pública.

A realização da audiência reforça o compromisso da Prefeitura de Rolim de Moura e da Secretaria Municipal de Saúde (SEMU